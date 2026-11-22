Żeńska Barcelona rozgromiła Athletic Bilbao 6:0 w meczu żeńskiej La Ligi. Polska piłkarka Ewa Pajor zdobyła bramkę w 78. minucie, przerywając serię bez gola trwającą od 8 listopada. Pod koniec spotkania zanotowała również asystę.

Przewaga przed przerwą

Jak informuje Interia Sport, wynik w 27. minucie otworzyła 19-letnia Aïcha Cámara. Po sytuacji w polu karnym rywalek posłała piłkę do siatki.

Przed przerwą przewagę katalońskiej drużyny podwoił gol samobójczy Elene Gurtubay. Początkowo bramkę zaliczono Cámarze, jednak później przepisano ją zawodniczce Athleticu. W pierwszej połowie Barcelona miała piłkę przez 69% czasu i oddała siedem strzałów na bramkę. Pajor również oddała jeden celny strzał, ale nie zdobyła gola.

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Gole po przerwie

W 49. minucie trafiła Caroline Graham Hansen, a kilka minut później norweska piłkarka skompletowała dublet po indywidualnej akcji. Piątego gola dla Barcelony w 78. minucie zdobyła Pajor.

Pod koniec spotkania Pajor asystowała 15-letniej Maissie Bacha, która ustaliła końcowy wynik. Przed meczem Barcelona zajmowała pierwsze miejsce w żeńskiej La Lidze z 28 punktami po 11 spotkaniach. Real Madryt miał 27 punktów po 12 meczach.

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