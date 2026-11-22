Женская «Барселона» разгромила «Атлетик» из Бильбао со счётом 6:0 в матче женской Ла Лиги. Польская футболистка Эва Пайор забила на 78-й минуте, прервав безголевую серию, продолжавшуюся с 8 ноября. В конце игры она также отдала результативную передачу.

Преимущество до перерыва

Как сообщает Interia Sport, счёт на 27-й минуте открыла 19-летняя Айша Камара. После эпизода в штрафной площади соперниц она отправила мяч в сетку.

Перед перерывом преимущество каталонской команды удвоил автогол Елене Гуртубай. Сначала взятие ворот записали на Камару, однако позднее гол переписали на футболистку «Атлетика». В первом тайме «Барселона» владела мячом 69% времени и нанесла семь ударов по воротам. Пайор также нанесла один удар в створ, но не отличилась.

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Голы после перерыва

На 49-й минуте забила Каролин Грэм Хансен, а несколькими минутами позже норвежская футболистка оформила дубль после индивидуального прохода. Пятый мяч «Барселоны» на 78-й минуте забила Пайор.

В конце встречи Пайор ассистировала 15-летней Майссе Баха, которая установила окончательный счёт. Перед матчем «Барселона» занимала первое место в женской Ла Лиге с 28 очками после 11 игр. У «Реала» было 27 очков после 12 матчей.

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