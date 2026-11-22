Испанский теннисист Карлос Алькарас впервые стал победителем Итогового турнира ATP в Турине, обыграв в финале представителя Германии Александра Зверева — 6:2, 7:6(7). Оба спортсмена добрались до решающего матча без поражений в нынешнем розыгрыше, сообщает Interia Sport.

Три брейка в первом сете

Зверев начал матч на подаче и в первом гейме отыграл три брейк-пойнта. Однако в третьем гейме Алькарас сделал первый брейк, не отдав сопернику ни одного розыгрыша на его подаче. Испанец вскоре закрепил преимущество, а в пятом гейме во второй раз взял подачу немца.

Зверев сумел отыграть один брейк, но не смог развить успех. Алькарас в третий раз в партии выиграл гейм на подаче соперника и завершил первый сет со счётом 6:2. До этого немец не проигрывал собственную подачу в четырёх предыдущих матчах турнира.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Тай-брейк во втором сете

В начале второй партии Зверев удержал подачу, однако в третьем гейме Алькарас вновь сделал брейк, не потеряв ни одного очка. Испанец повёл 4:2, но утратил преимущество: Зверев выиграл два гейма подряд и сравнял счёт — 4:4.

При счёте 5:4 в пользу Зверева немец вёл 30:0 на приёме, однако Алькарас выиграл следующие четыре розыгрыша и сравнял счёт в сете. Судьбу партии решил тай-брейк. Алькарас повёл 3:0, но Зверев отыгрался, вышел вперёд 6:3 и имел три сетбола. Несмотря на это, испанец выиграл тай-брейк и матч в двух сетах.

Предыдущие результаты финалистов

Для Алькараса это был первый титул на ATP Finals. Годом ранее он играл в финале, где уступил Яннику Синнеру — 6:7(4), 5:7. Зверев ранее дважды выигрывал итоговый турнир сезона — в 2018 и 2021 годах. После ATP Finals, согласно приведённым Interia Sport данным, Зверев сохранил первое место в рейтинге с 10 350 очками, у Синнера было 7 950, а у Алькараса — 7 600.

Читай нас в