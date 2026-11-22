Hiszpański tenisista Carlos Alcaraz po raz pierwszy został zwycięzcą ATP Finals w Turynie, pokonując w finale reprezentanta Niemiec Alexandra Zvereva — 6:2, 7:6(7). Obaj sportowcy dotarli do decydującego meczu bez porażki w tegorocznej edycji turnieju, informuje Interia Sport.

Trzy przełamania w pierwszym secie

Zverev rozpoczął mecz od serwisu i w pierwszym gemie obronił trzy break pointy. Jednak w trzecim gemie Alcaraz zdobył pierwsze przełamanie, nie oddając rywalowi ani jednej piłki przy jego serwisie. Hiszpan wkrótce umocnił przewagę, a w piątym gemie po raz drugi przełamał serwis Niemca.

Zverev zdołał odrobić jedno przełamanie, ale nie potrafił rozwinąć sukcesu. Alcaraz po raz trzeci w partii wygrał gema przy serwisie rywala i zakończył pierwszego seta wynikiem 6:2. Wcześniej Niemiec nie przegrał własnego podania w czterech poprzednich meczach turnieju.

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Tie-break w drugim secie

Na początku drugiej partii Zverev utrzymał serwis, lecz w trzecim gemie Alcaraz ponownie zdobył przełamanie bez straty punktu. Hiszpan objął prowadzenie 4:2, ale stracił przewagę: Zverev wygrał dwa gemy z rzędu i wyrównał na 4:4.

Przy stanie 5:4 dla Zvereva Niemiec prowadził 30:0 przy odbiorze, jednak Alcaraz wygrał kolejne cztery piłki i wyrównał stan seta. O losach partii zdecydował tie-break. Alcaraz prowadził 3:0, ale Zverev odrobił straty, wyszedł na prowadzenie 6:3 i miał trzy piłki setowe. Mimo to Hiszpan wygrał tie-break oraz mecz w dwóch setach.

Poprzednie wyniki finalistów

Dla Alcaraza był to pierwszy tytuł ATP Finals. Rok wcześniej grał w finale, w którym przegrał z Jannikiem Sinnerem — 6:7(4), 5:7. Zverev wcześniej dwukrotnie wygrał kończący sezon turniej — w 2018 i 2021 roku. Po ATP Finals, według danych przytoczonych przez Interia Sport, Zverev zachował pierwsze miejsce w rankingu z 10 350 punktami, Sinner miał 7 950, a Alcaraz — 7 600.

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