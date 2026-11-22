西班牙网球选手卡洛斯·阿尔卡拉斯首次成为都灵ATP年终总决赛冠军，他在决赛中以6:2、7:6(7)击败了德国选手亚历山大·兹维列夫。两名运动员在本届赛事中均保持不败，晋级决赛，据Interia Sport报道。

首盘三次破发

兹维列夫以发球开始比赛，并在首局挽救了三个破发点。不过，在第三局，阿尔卡拉斯完成了首次破发，在对手的发球局中没有丢掉一分。西班牙人很快巩固了优势，并在第五局第二次破掉德国人的发球局。

兹维列夫成功回破一次，但未能乘势扩大成果。阿尔卡拉斯在这一盘第三次赢下对手的发球局，并以6:2结束首盘。在此之前，这名德国选手在赛事前四场比赛中没有被破发过。

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第二盘抢七

第二盘开局，兹维列夫保住了发球局，但在第三局阿尔卡拉斯再次完成破发，且没有丢掉一分。西班牙人以4:2领先，但失去了优势：兹维列夫连赢两局，将比分追至4:4。

在兹维列夫以5:4领先时，这名德国选手在接发球局以30:0领先，但阿尔卡拉斯赢下随后四分，将该盘比分扳平。抢七决定了这一盘的胜负。阿尔卡拉斯以3:0领先，但兹维列夫追平比分后以6:3反超，并握有三个盘点。尽管如此，西班牙人还是赢得抢七，并直落两盘拿下比赛。

决赛选手此前的成绩

这是阿尔卡拉斯首次获得ATP年终总决赛冠军。一年前，他曾参加决赛，并以6:7(4)、5:7负于扬尼克·辛纳。兹维列夫此前曾两次赢得赛季年终总决赛，分别是在2018年和2021年。根据Interia Sport引用的数据，ATP年终总决赛后，兹维列夫以10,350分保持排名第一，辛纳有7,950分，阿尔卡拉斯有7,600分。

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