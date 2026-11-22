巴塞罗那在西班牙主场以3:2战胜比利亚雷亚尔，这是西班牙联赛第13轮的一场比赛。上半场结束后，球队落后两球，拉明·亚马尔还罚失了点球。Interia Sport报道了比赛进程。

比利亚雷亚尔开场打入两球

客队在第5分钟首开纪录：泰容·布坎南利用费尔明·洛佩斯的失误，以一记远射破门。仅两分钟后的第7分钟，塔尼·奥卢瓦塞伊将比利亚雷亚尔的领先优势扩大，他以一记打入霍安·加西亚球门上角的射门完成快速反击。

第20分钟，裁判在观看VAR后，因亚马尔被犯规而判给主队点球。球员本人主罚这粒点球，但皮球击中了门柱外侧。中场休息前，巴塞罗那占据主动，但未能缩小比分差距。

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主队下半场完成逆转

巴塞罗那在下半场十分钟内扳平了比分。第57分钟，赫拉德·马丁头球接应佩德里的传中破门；第61分钟，费尔明·洛佩斯完成主队反击，将比分扳平。

第67分钟的制胜球被记为比利亚雷亚尔后卫保·纳瓦罗的乌龙球。补时阶段，纳瓦罗领到第二张黄牌，使客队少一人作战。根据比赛数据，巴塞罗那射门30次，对手仅4次，控球时间占74%。

该媒体指出，这场胜利让巴塞罗那在积分榜上保持了对皇家马德里的优势。

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