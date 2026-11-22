Barcelona pokonała u siebie w Hiszpanii Villarreal 3:2 w meczu 13. kolejki mistrzostw Hiszpanii. Po pierwszej połowie drużyna przegrywała różnicą dwóch bramek, a Lamine Yamal nie wykorzystał rzutu karnego. O przebiegu spotkania informuje Interia Sport.

Dwa gole Villarrealu na początku

Goście otworzyli wynik w 5. minucie: Tajon Buchanan wykorzystał błąd Fermina Lopeza i zdobył bramkę strzałem z dystansu. Już w 7. minucie Tani Oluwaseyi podwyższył prowadzenie Villarrealu, kończąc szybką kontrę strzałem w górny róg bramki Joana Garcii.

W 20. minucie sędzia po analizie VAR podyktował rzut karny dla gospodarzy za faul na Yamalu. Sam zawodnik wykonał jedenastkę, ale trafił w zewnętrzną część słupka. Do przerwy Barcelona miała inicjatywę, jednak nie zdołała zmniejszyć strat.

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Powrót gospodarzy po przerwie

Barcelona odrobiła straty w ciągu dziesięciu minut drugiej połowy. W 57. minucie Gerard Martin głową wykończył dośrodkowanie Pedriego, a w 61. minucie Fermin Lopez wyrównał, finalizując kontratak gospodarzy.

Zwycięska bramka w 67. minucie została zapisana jako gol samobójczy obrońcy Villarrealu Pau Navarro. W doliczonym czasie gry Navarro otrzymał drugą żółtą kartkę i pozostawił gości w osłabieniu. Według statystyk meczu Barcelona oddała 30 strzałów wobec czterech rywali i posiadała piłkę przez 74% czasu.

Zwycięstwo pozwoliło Barcelonie utrzymać przewagę nad Realem Madryt w tabeli, zauważa portal.

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