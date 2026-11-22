«Барселона» в Испании на своем поле победила «Вильярреал» со счетом 3:2 в матче 13-го тура чемпионата Испании. После первого тайма команда уступала в два мяча, а Ламин Ямаль не реализовал пенальти. О ходе игры сообщает Interia Sport.

Два гола «Вильярреала» на старте

Гости открыли счет на 5-й минуте: Тейджон Бьюкенен воспользовался ошибкой Фермина Лопеса и забил дальним ударом. Уже на 7-й минуте преимущество «Вильярреала» удвоил Тани Олувасейи, завершив быструю контратаку ударом в верхний угол ворот Жоана Гарсии.

На 20-й минуте арбитр после просмотра VAR назначил пенальти в ворота гостей за фол против Ямаля. Сам футболист исполнил одиннадцатиметровый, но пробил во внешнюю сторону штанги. До перерыва «Барселона» владела инициативой, однако сократить отставание не смогла.

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Возвращение хозяев после перерыва

Во втором тайме «Барселона» отыгралась в течение десяти минут. На 57-й минуте Жерар Мартин головой замкнул подачу Педри, а на 61-й Фермин Лопес сравнял счет, завершив контратаку хозяев.

Победный мяч на 67-й минуте был записан как автогол защитника «Вильярреала» Пау Наварро. В компенсированное время Наварро получил вторую желтую карточку и оставил гостей в меньшинстве. Согласно статистике матча, «Барселона» нанесла 30 ударов против четырех у соперника и владела мячом 74% времени.

Победа позволила «Барселоне» сохранить преимущество над мадридским «Реалом» в турнирной таблице, отмечает издание.

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