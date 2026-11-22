2026年11月22日星期日，在罗马尼亚北部马拉穆列什地区的一处人迹罕至的山地，罗马尼亚边防人员和山地救援人员发现两名尚存活的乌克兰公民，以及第三名乌克兰公民的遗体， 该男子在三人从乌克兰非法越境后于国家边境附近迷路时不幸身亡。

锡格图-马尔马切亚边防局发言人阿丽娜·佩特拉鲁通报了这一情况。

搜救行动是在一名女子向行动协调中心报警后展开的，她称三名乌克兰人在山区迷路，其中一人几乎无法行走。 搜救行动动用了波耶尼莱-德-苏布-蒙特市镇的边防警察，以及马拉穆列什县山地救援队的专家和专用设备。

救援人员在靠近边境的雷佩德亚村附近发现了两名男子，不久后又发现了第三名男子，但该男子已无生命体征。 此次救援行动在高海拔山区进行，该地区被连绵积雪覆盖，且面临恶劣的天气和地形条件，马拉穆列什县警方正在调查事件的具体情况。

来源：Digi24。

在罗马尼亚山区，救援人员发现并疏散了三名乌克兰公民，他们曾穿越崎岖山地越境。其中一名男子在山中滞留了七天，已精疲力竭；另外两人则被困在陡峭的悬崖地带。

来自顿涅茨克州和切尔卡瑟州的两名男子为非法进入斯洛伐克，在山区迷路四天，最终被边防部队发现。这几名旅行者是由乔普边防分队的边防人员发现的。

在喀尔巴阡地区，一名男子被边防人员在山中发现时已失去意识，随后不幸身亡。他在拉赫夫区的高山地区迷路超过三天，期间既没有相应的装备，也没有合适的衣物、食物和饮水。

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