W niedzielę, 22 listopada 2026 roku, w trudno dostępnym, górzystym terenie Maramureș na północy Rumunii rumuńscy strażnicy graniczni i ratownicy górscy odnaleźli dwóch żywych obywateli Ukrainy oraz ciało trzeciego Ukraińca, który zginął po tym, jak trzej mężczyźni zgubili się w pobliżu granicy państwowej po nielegalnym przekroczeniu jej z Ukrainy.

Poinformowała o tym rzeczniczka Terytorialnego Inspektoratu Służby Granicznej w Sighetu Marmatiei, Alina Petru.

Akcję poszukiwawczo-ratowniczą rozpoczęto po zgłoszeniu przez kobietę do operacyjnego centrum koordynacyjnego, że trzech Ukraińców zgubiło drogę w górach, a jeden z nich ledwo się poruszał. Do poszukiwań zaangażowano policję graniczną gminy Poienile-de-sub-Munte oraz specjalistów górskiej służby ratowniczej powiatu Maramureș wyposażonych w specjalistyczny sprzęt.

W kierunku miejscowości Repedea, w pobliżu granicy, ratownicy odnaleźli dwóch mężczyzn, a wkrótce potem znaleźli również trzeciego, który nie wykazywał oznak życia. Operacja odbywała się w trudnych warunkach pogodowych i terenowych w wysokogórskim terenie pokrytym grubą warstwą śniegu, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja powiatu Maramureș.

Źródło: Digi24.

W rumuńskich górach ratownicy odnaleźli i ewakuowali trzech obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę przez trudny teren górski. Jeden z mężczyzn spędził w górach siedem dni i był wyczerpany, a pozostali dwaj utknęli na stromym terenie.

Mężczyzna z Doniecka i mężczyzna z Czerkieska przez cztery dni błąkali się po górach, próbując nielegalnie przedostać się na Słowację, aż w końcu natrafili na oddział straży granicznej. Podróżnych wykryli funkcjonariusze straży granicznej z oddziału w Czopie.

W Zakarpaciu zmarł mężczyzna, którego straż graniczna znalazła nieprzytomnego w górach. Przez ponad trzy doby błąkał się w wysokogórskich rejonach powiatu rachowskiego bez odpowiedniego sprzętu, odzieży, jedzenia i wody.

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