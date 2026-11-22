В воскресенье, 22 ноября 2026 года, в труднодоступной горной местности Марамуреш на севере Румынии румынские пограничники и горные спасатели обнаружили двух живых граждан Украины и тело третьего украинца, который погиб после того, как трое мужчин заблудились вблизи государственной границы после незаконного пересечения границы с Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Территориального инспектората пограничной службы в Сигету-Мармации Алина Петрару.

Поисково-спасательную операцию начали после обращения женщины в оперативный координационный центр о том, что трое украинцев сбились с пути в горах, причем один из них едва передвигался. К поискам привлекли пограничную полицию коммуны Поениле-де-Суб-Мунте и специалистов горной спасательной службы уезда Марамуреш на специализированной технике.

В направлении населенного пункта Репедеа вблизи границы спасатели нашли двух мужчин, а вскоре обнаружили и третьего без признаков жизни. Операция проходила в сложных погодных и рельефных условиях в высокогорье, покрытом сплошным снегом, а обстоятельства происшествия выясняет полиция уезда Марамуреш.

Источник: Digi24.

В горах Румынии спасатели нашли и эвакуировали троих граждан Украины, которые пересекли границу через сложную горную местность. Один из мужчин провёл в горах семь дней и был измождён, остальные двое застряли на обрывистой территории.

Житель Донецка и житель Черкасс четыре дня блуждали в горах, чтобы нелегально попасть в Словакию, пока не вышли к подразделению пограничников. Путешественников обнаружили пограничники Чопского отряда.

В Закарпатье скончался мужчина, которого пограничники нашли без сознания в горах. Он более трёх суток блуждал в высокогорье Раховского района без соответствующего снаряжения, одежды, еды и воды.

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