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У неділю, 22 листопада 2026 року, у важкодоступній гірській місцевості Марамуреш на півночі Румунії румунські прикордонники та гірські рятувальники виявили двох живих громадян України та тіло третього українця, який загинув після того, як троє чоловіків заблукали поблизу державного кордону після незаконного перетину з України.

Про це повідомила речниця Територіального інспекторату прикордонної служби в Сігету-Мармацієй Аліна Петрару.

Пошуково-рятувальну операцію розпочали після звернення жінки до оперативного координаційного центру про те, що троє українців збилися зі шляху в горах, причому один із них ледве пересувався. До пошуків залучили прикордонну поліцію комуни Поєніле-де-суб-Мунте та фахівців гірської рятувальної служби повіту Марамуреш на спеціалізованій техніці.

У напрямку населеного пункту Репедеа поблизу кордону рятувальники знайшли двох чоловіків, а невдовзі виявили й третього без ознак життя. Операція проходила в складних погодних і рельєфних умовах у високогір’ї, вкритому суцільним снігом, а обставини події з’ясовує поліція повіту Марамуреш.

Джерело: Digi24.

У горах Румунії рятувальники знайшли та евакуювали трьох громадян України, які перетнули кордон через складну гірську місцевість. Один із чоловіків провів у горах сім днів і був виснажений, інші двоє застрягли на обривистій території.

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