Польская «Ягеллония» из Белостока сыграла вничью 1:1 с «Сандерлендом» на выезде в Англии в пятом туре основного этапа Лиги Европы. Все голы были забиты после перерыва: хозяев на 47-й минуте вывел вперед Тимур Тутеров, а на 52-й Камиль Юзьвяк сравнял счет.

Голы после перерыва

В первом тайме команды не забили. Уже на четвертой минуте Ник Прелец нанес первый удар в створ ворот, однако голкипер «Сандерленда» Робин Рефс справился с мячом. Близки к голу были и хозяева: после ошибки обороны Малик Фофана обыграл вратаря Славомира Абрамовича и отдал передачу Нилсону Ангуло, чей удар по пустым воротам заблокировал Юки Кобаяши.

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В начале второго тайма Тутеров головой завершил быструю атаку «Сандерленда». Однако «Ягеллония» ответила через пять минут: защитники английской команды допустили ошибку, которой воспользовался Юзьвяк. Он обошел Рефса и с острого угла отправил мяч в ворота.

Статистика матча

По данным Interia Sport, «Сандерленд» нанес 16 ударов против 12 у соперника, из которых семь и пять соответственно пришлись в створ ворот. Владение мячом было почти равным — 51% у хозяев и 49% у польского клуба. Перед этой игрой «Ягеллония» имела одну победу и три поражения в турнире.

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