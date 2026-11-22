Іспанський тенісист Карлос Алькарас уперше став переможцем Підсумкового турніру ATP у Турині, обігравши у фіналі представника Німеччини Александра Звєрєва — 6:2, 7:6(7). Обидва спортсмени дісталися вирішального матчу без поразок у нинішньому розіграші, повідомляє Interia Sport.

Три брейки в першому сеті

Звєрєв розпочав матч на подачі та в першому геймі відіграв три брейкпойнти. Однак у третьому геймі Алькарас зробив перший брейк, не віддавши супернику жодного розіграшу на його подачі. Іспанець невдовзі закріпив перевагу, а в п'ятому геймі вдруге відібрав подачу німця.

Звєрєв зумів відіграти один брейк, але не зміг розвинути успіх. Алькарас утретє у партії виграв гейм на подачі суперника й завершив перший сет із рахунком 6:2. До цього німець не програвав власну подачу в чотирьох попередніх матчах турніру.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Тайбрейк у другому сеті

На старті другої партії Звєрєв утримав подачу, проте в третьому геймі Алькарас знову зробив брейк без втрати очок. Іспанець повів 4:2, але втратив перевагу: Звєрєв виграв два гейми поспіль і зрівняв рахунок — 4:4.

За рахунку 5:4 на користь Звєрєва німець мав 30:0 на прийомі, однак Алькарас виграв чотири наступні розіграші та зрівняв рахунок у сеті. Долю партії вирішив тайбрейк. Алькарас повів 3:0, але Звєрєв відігрався, вийшов уперед 6:3 і мав три сетболи. Попри це іспанець виграв тайбрейк та матч у двох сетах.

Попередні результати фіналістів

Для Алькараса це був перший титул на ATP Finals. Роком раніше він грав у фіналі, де поступився Янніку Сіннеру — 6:7(4), 5:7. Звєрєв раніше двічі вигравав підсумковий турнір сезону — у 2018 та 2021 роках. Після ATP Finals, за наведеними Interia Sport даними, Звєрєв зберіг перше місце рейтингу з 10 350 очками, Сіннер мав 7 950, а Алькарас — 7 600.

Читай нас у