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28 листопада у Молдові зафіксували порушення повітряного простору безпілотником на тлі російських атак по Україні.

Апарат пролетів поблизу селища Крокмаз у Штефан-Водському районі.

За даними Міністерства оборони Молдови, дрон виявили о 14:58. Уже о 15:00 він залишив повітряний простір країни, рухаючись у напрямку України.

У молдовському оборонному відомстві заявили, що Центр повітряних операцій продовжує моніторинг повітряного простору у взаємодії з відповідними органами та міжнародними партнерами.

Джерело: Міністерство оборони Молдови.

Увечері 17 листопада в Молдові повідомили про падіння безпілотника та звуки вибухів одразу в трьох районах — Кишиневі, Оргіївському та Флорештському. На місця виїхали вибухотехніки, які мають перевірити повідомлення та з'ясувати, що саме сталося. Раніше цього дня молдовська влада вже фіксувала порушення повітряного простору дронами й тимчасово закривала небо над країною.

Дві російські крилаті ракети «Бандероль» порушили повітряний простір Молдови вранці 11 листопада. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

Вранці 11 листопада дві російські крилаті ракети типу «Бандероль» увійшли в повітряний простір Молдови на тлі масованих атак РФ по Україні. Про це повідомило Міністерство оборони Молдови.

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