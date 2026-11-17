Перші повідомлення до поліції почали надходити після 17:00. Правоохоронці отримали кілька дзвінків від мешканців різних населених пунктів, які повідомляли про гучні звуки та можливе падіння безпілотника. Зокрема, о 17:09 поліція отримала інформацію про вибух у лісистій місцевості неподалік села Келтуїтор. Що саме спричинило гучний звук, заявники не уточнили.

Ще через 13 хвилин, о 17:22, надійшло повідомлення з Оргіївського району. Місцевий житель заявив, що біля лісу неподалік села Похорничень упав безпілотник. За його словами, апарат не вибухнув. О 17:35 про гучний звук повідомили мешканці села Верхні Кугурешти (Кухурештій де Сус) у Флорештському районі. Таким чином, поліція отримала інформацію про можливі інциденти одразу в кількох частинах країни.

На всі зазначені місця направили спеціалістів вибухотехнічного відділу. Вони мають оглянути території, перевірити інформацію про падіння безпілотника та з'ясувати обставини подій. У поліції закликали громадян бути обережними й не наближатися до підозрілих предметів, зокрема до можливих уламків дронів. Також правоохоронці нагадали, що такі знахідки не можна торкатися або намагатися самостійно оглянути. Про них потрібно одразу повідомляти за номером екстрених служб 112. Подробиці інцидентів у поліції пообіцяли повідомити після перевірки.

Молдова раніше закривала повітряний простір через дрони

Повідомлення про падіння безпілотника та вибухи з'явилися на тлі порушення повітряного простору Молдови, яке зафіксували вдень 17 листопада. За даними молдовського Міністерства оборони, того дня країна виявила дрон типу «Герань-2», який залетів з боку Одеської області. О 15:49 безпілотник рухався в напрямку Тирасполя, після чого залишив територію Молдови. Однак невдовзі він знову перетнув державний кордон. За інформацією військових, о 16:02 апарат прямував у бік села Малаєшти Криулянського району.

Пізніше молдовські військові отримали повідомлення ще про один безпілотник. Він рухався з півдня в напрямку столичного сектору Ботаніка. Через загрозу з повітря влада вирішила тимчасово закрити повітряний простір країни. Обмеження запровадили о 16:27 з міркувань безпеки. У Міністерстві оборони Молдови також звернулися до громадян із проханням не наближатися до підозрілих уламків, якщо вони їх виявлять. Військові наголосили, що такі предмети можуть становити небезпеку. Про знахідки потрібно повідомляти екстрені служби за номером 112.

На момент появи перших повідомлень про падіння безпілотника та вибухи в трьох районах фахівці ще перевіряли інформацію. Чи пов'язані ці випадки з дронами, які раніше порушили повітряний простір Молдови, офіційно не підтверджено. Про це повідомляє Newsmaker.

Дві російські крилаті ракети «Бандероль» порушили повітряний простір Молдови вранці 11 листопада. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

Вранці 11 листопада дві російські крилаті ракети типу «Бандероль» увійшли в повітряний простір Молдови на тлі масованих атак РФ по Україні. Про це повідомило Міністерство оборони Молдови.