Первые сообщения в полицию начали поступать после 17:00. Правоохранители получили несколько звонков от жителей различных населенных пунктов, которые сообщали о громких звуках и возможном падении беспилотника. В частности, в 17:09 полиция получила информацию о взрыве в лесистой местности недалеко от села Келтуитор. Что именно вызвало громкий звук, заявители не уточнили.

Еще через 13 минут, в 17:22, поступило сообщение из Оргиевского района. Местный житель заявил, что возле леса недалеко от села Похорничень упал беспилотник. По его словам, аппарат не взорвался. В 17:35 о громком звуке сообщили жители села Верхние Кугурешты (Кухурешти-де-Сус) в Флорештском районе. Таким образом, полиция получила информацию о возможных инцидентах сразу в нескольких частях страны.

Во все указанные места направили специалистов взрывотехнического отдела. Они должны осмотреть территории, проверить информацию о падении беспилотника и выяснить обстоятельства происшествий. В полиции призвали граждан быть осторожными и не приближаться к подозрительным предметам, в частности к возможным обломкам дронов. Также правоохранители напомнили, что к таким находкам нельзя прикасаться или пытаться самостоятельно осмотреть их. Об их обнаружении необходимо немедленно сообщать по номеру экстренных служб 112. Подробности инцидентов в полиции пообещали сообщить после проверки.

Молдова ранее закрывала воздушное пространство из-за дронов

Сообщения о падении беспилотника и взрывах появились на фоне нарушения воздушного пространства Молдовы, которое зафиксировали днем 17 ноября. По данным молдавского Министерства обороны, в тот день страна обнаружила дрон типа «Герань-2», который залетел со стороны Одесской области. В 15:49 беспилотник двигался в направлении Тирасполя, после чего покинул территорию Молдовы. Однако вскоре он вновь пересек государственную границу. По информации военных, в 16:02 аппарат направлялся в сторону села Малаешти Криулянского района.

Позже молдавские военные получили сообщение ещё об одном беспилотнике. Он двигался с юга в направлении столичного сектора Ботаника. Из-за угрозы с воздуха власти решили временно закрыть воздушное пространство страны. Ограничения ввели в 16:27 из соображений безопасности. В Министерстве обороны Молдовы также обратились к гражданам с просьбой не приближаться к подозрительным обломкам, если они их обнаружат. Военные подчеркнули, что такие предметы могут представлять опасность. О находках необходимо сообщать в экстренные службы по номеру 112.

На момент появления первых сообщений о падении беспилотника и взрывах в трех районах специалисты еще проверяли информацию. Связаны ли эти случаи с дронами, которые ранее нарушили воздушное пространство Молдовы, официально не подтверждено. Об этом сообщает Newsmaker.

Две российские крылатые ракеты «Бандероль» нарушили воздушное пространство Молдовы утром 11 ноября. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Утром 11 ноября две российские крылатые ракеты типа «Бандероль» вошли в воздушное пространство Молдовы на фоне массированных атак РФ по Украине. Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы.