2026年11月22日星期日， 爱沙尼亚外交部长马尔古斯·察赫克纳表示。

据这位爱沙尼亚外交部长称， 塔林并未授权其他国家使用其领空或领海开展军事行动，且该事件本身并未对爱沙尼亚构成直接威胁，也未导致来自俄罗斯的军事威胁加剧。

这位外交官补充道，他一直与芬兰外交部长埃琳娜·瓦尔托宁及盟友保持着密切联系， 应芬兰方面请求，爱沙尼亚海军舰艇“库尔维茨将军”号已派往事发海域，参与受损船只的灭火工作。

爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔也表达了类似立场，他与芬兰总理佩特里·奥尔波就芬兰湾局势进行了讨论。 米哈尔强调，爱沙尼亚从未允许将其领土或领海用于打击俄罗斯，并同芬兰同行共同确认，乌克兰完全有权抵御侵略者。

来源：ERR。

此前我们曾报道，一艘俄罗斯货轮在芬兰湾遭无人机袭击后起火

在芬兰湾，11月21日遭乌克兰无人机袭击的俄罗斯货轮斯巴达二号（Sparta II）仍在燃烧。 船员已全部撤离，但大火至今仍未扑灭。芬兰救援部门正努力扑灭大火并为装有货物的集装箱降温，以避免引发进一步风险。

这艘停泊在芬兰湾的俄罗斯货轮在俄罗斯领海内遭到了乌克兰无人机的袭击。芬兰边防部队指挥官伊利亚·伊利因证实了这一消息。袭击导致该船失去控制。

关注我们在