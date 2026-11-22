斯洛伐克外交部长尤拉伊·布拉纳尔发表声明，称1968年苏联占领捷克斯洛伐克的幕后黑手据称是乌克兰人。

据布拉纳尔称，第一个进入斯洛伐克的苏联军团是乌克兰军团，而当时的苏联领导人列昂尼德·勃列日涅夫据称是乌克兰人 （布雷日涅夫的父母是俄罗斯人，但他本人会根据所在地的不同在问卷中更改民族栏的填写——在乌克兰时可能自称乌克兰人，在俄罗斯时则自称俄罗斯人，——编者注）。

此外，斯洛伐克外交部长否认了11月17日这一日期具有任何象征意义 ——即国家节日和大学生日当天——罗伯特·菲佐政府召开了关于斯洛伐克与俄罗斯合作委员会活动的会议一事，称其为工作日，并保证该节日已得到应有的纪念。

反对党“进步斯洛伐克”党领袖米哈尔·希梅切卡批评了该部长的言论，强调苏联曾是“民族的监狱”，特别是对乌克兰人民而言， 而入侵的决定是由莫斯科的政治局做出的。

来源：Denník N。

需要指出的是，尤拉伊·布拉纳尔是一名没有外交经验的前工程师，曾任日利纳地区主席。自俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，他因就战争发表的争议性言论——有时甚至是虚假言论——而屡屡引发争议。 特别是，他将乌克兰战争称为“俄罗斯与美国之间的冲突”。与罗伯特·菲佐一样，布拉纳尔反对向乌克兰提供武器，声称这会削弱斯洛伐克的国防能力。 他声称，俄乌冲突早在“2013年所谓的‘独立广场’事件期间”就已急剧加剧，其破坏性后果一直持续至今。

斯洛伐克反对派政界人士因外交部长尤拉伊·布拉纳尔赴莫斯科出席俄斯政府间委员会会议一事，对其进行了严厉批评。 各议会党团代表强调，此举威胁国家安全，并损害了该国的国际声誉。

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