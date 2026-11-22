Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что за советской оккупацией Чехословакии в 1968 году якобы стояли украинцы.

По словам Бланара, первый полк СССР, вошедший в Словакию, был украинским, а тогдашний советский лидер Леонид Брежнев якобы был украинцем (родители Брежнева были русскими, но сам он менял запись о национальности в анкетах в зависимости от места — в Украине мог указывать себя украинцем, а в России — русским, — ред.).

Кроме того, глава словацкого внешнеполитического ведомства опроверг какой-либо символизм в том, что 17 ноября — в день государственного праздника и Дня студенчества — правительство Роберта Фицо провело заседание по вопросам деятельности комиссии по сотрудничеству между Словакией и Россией, назвав это рабочим днем и заверив, что праздник был отмечен должным образом.

Лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка раскритиковал слова министра, подчеркнув, что Советский Союз был «тюрьмой народов», в том числе и для украинского народа, а решение о вторжении принимало Политбюро в Москве.

Источник: Denník N.

Напомним, Юрай Бланар — бывший инженер без дипломатического опыта, ранее занимавший пост председателя Жилинского края. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он регулярно выделялся скандальными, а порой и лживыми заявлениями о войне. В частности, он называл войну в Украине «конфликтом между РФ и США». Как и Роберт Фицо, Бланар выступает против передачи Украине оружия, заявляя, что это ослабляет оборону Словакии. Он утверждал, что конфликт между РФ и Украиной радикально усугубился уже «во время так называемого Майдана в 2013 году, и его разрушительные последствия продолжаются по сей день».

Словацкие оппозиционные политики резко раскритиковали министра иностранных дел Юрая Бланара из-за его визита в Москву на заседание российско-словацкой межправительственной комиссии. Представители парламентских фракций подчеркнули угрозу национальной безопасности и подрыв международной репутации страны.

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