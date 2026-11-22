Словакия не будет участвовать в новой кредитной программе Евросоюза для Украины на 45 млрд евро. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Братислава не изменит своей позиции, несмотря на давление со стороны Германии. В то же время страна обещает продолжить гуманитарную помощь Украине, но отказывается участвовать в ее военном финансировании.

Глава словацкого правительства подчеркнул, что его страна не участвовала и в предыдущей программе кредитования Украины на 90 млрд евро. По его словам, позиция Братиславы остается неизменной, поэтому участвовать в новой программе на 45 млрд евро Словакия также не планирует. В то же время Фицо заявил, что страна и в дальнейшем будет оказывать Украине гуманитарную помощь. Однако военное кредитование Киева он считает нецелесообразным. По мнению словацкого премьера, такая поддержка не приближает окончание войны, а лишь затягивает её.

Заявление Фицо прозвучало на фоне дискуссии в Евросоюзе о дальнейшей финансовой помощи Украине. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что может встать вопрос о блокировании следующего семилетнего бюджета ЕС. По словам Мерца, такой сценарий возможен, если все страны объединения не возьмут на себя обязательств по финансовой поддержке Украины в 2027 году и в течение следующего бюджетного периода.

Фицо отреагировал на эту позицию и дал понять, что не собирается менять решение под давлением Берлина. Таким образом, Словакия готова оставаться в стороне от новой кредитной программы, даже если вопрос поддержки Украины станет частью более широких переговоров о бюджете Евросоюза. Эту тему планируют обсудить уже в понедельник, 23 ноября, в Братиславе. Там должна состояться встреча премьер-министров стран Вышеградской группы — Польши, Чехии, Словакии и Венгрии — с канцлером Австрии. Ожидается, что в ходе переговоров будут затронуты вопросы финансовой поддержки Украины и позиции европейских стран относительно дальнейшей помощи Киеву. Об этом Роберт Фицо заявил в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook 22 ноября.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что 5 ноября во Львове состоятся межправительственные переговоры между Словакией и Украиной.





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