В польском городе Ломжа 21 ноября 2026 года Адам Ковнацкий победил аргентинца Эсекиэля Мадерну в главном бою вечера Fight District 4. Мадерна отказался продолжать поединок во время перерыва перед шестым раундом, поэтому бой завершился после третьей минуты пятого раунда. Для 37-летнего Ковнацкого это было первое появление на ринге после перерыва более чем в два года, сообщает Interia Sport.

Бой в Ломже

Поединок был рассчитан на 12 раундов по три минуты. Оба боксёра активно начали встречу, а в конце первого раунда Ковнацкий нанёс несколько заметных ударов.

Во второй трёхминутке Мадерна отвечал контратаками, а в третьем раунде пытался избегать открытого обмена ударами и входил в клинч. Ковнацкий продолжал давить на соперника, хотя у аргентинца были возможности для отдельных контратак.

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В пятом раунде Ковнацкий провёл серию ударов. По описанию издания, Мадерна заметно устал и во время перерыва перед шестым раундом решил не продолжать бой.

Комментарий о будущем

Перед боем с Мадерной дальнейшая карьера Ковнацкого была под вопросом. После победы боксёр сказал, что возьмёт небольшую паузу и посмотрит, что будет дальше. Он не подтвердил однозначно слухи о возможном завершении карьеры.

Предыдущий поединок Ковнацкий провёл в 2024 году против Кацпера Мейны и проиграл техническим нокаутом. Interia Sport приводит его рекорд как 20 побед и четыре поражения, в том числе 15 побед нокаутом.

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