W polskiej Łomży 21 listopada 2026 roku Adam Kownacki pokonał Argentyńczyka Ezequiela Madernę w walce wieczoru gali Fight District 4. Maderna odmówił kontynuowania pojedynku podczas przerwy przed szóstą rundą, dlatego walka zakończyła się po piątej trzyminutówce. Dla 37-letniego Kownackiego był to pierwszy występ w ringu po ponad dwuletniej przerwie, informuje Interia Sport.

Walka w Łomży

Pojedynek zaplanowano na 12 trzyminutowych rund. Obaj bokserzy aktywnie rozpoczęli spotkanie, a pod koniec pierwszej rundy Kownacki zadał kilka wyraźnych ciosów.

W drugiej trzyminutówce Maderna odpowiadał kontratakami, a w trzeciej rundzie próbował unikać otwartej wymiany ciosów i wchodził w klincz. Kownacki nadal wywierał presję na rywalu, choć Argentyńczyk miał okazje do pojedynczych kontrataków.

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W piątej rundzie Kownacki przeprowadził serię ciosów. Według opisu portalu Maderna wyraźnie się zmęczył i podczas przerwy przed szóstą rundą zdecydował, że nie będzie kontynuował walki.

Komentarz o przyszłości

Przed walką z Maderną dalsza kariera Kownackiego stała pod znakiem zapytania. Po zwycięstwie bokser powiedział, że zrobi krótką przerwę i zobaczy, co będzie dalej. Nie potwierdził jednoznacznie plotek o możliwym zakończeniu kariery.

Poprzednią walkę Kownacki stoczył w 2024 roku przeciwko Kacprowi Meynie i przegrał przez techniczny nokaut. Interia Sport podaje jego bilans jako 20 zwycięstw i cztery porażki, w tym 15 zwycięstw przez nokaut.

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