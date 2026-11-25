Rada Najwyższa poparła przystąpienie Ukrainy do Rozszerzonej umowy częściowej w sprawie Komitetu Sterującego Specjalnego Trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie. 25 listopada za odpowiednią uchwałą zagłosowało 293 posłów.

Parlament przyjął uchwałę w sprawie przystąpienia Ukrainy do Rozszerzonej umowy częściowej dotyczącej Komitetu Sterującego Specjalnego Trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie (nr 0399).

Dokument przewiduje, że Ukraina uzyska status członka Komitetu Sterującego. Da to państwu prawo do udziału w kształtowaniu polityki działania Trybunału, zatwierdzaniu jego budżetu oraz rozstrzyganiu kwestii administracyjnych.

Wyniki głosowania skomentował doradca – pełnomocnik prezydenta ds. polityki sankcyjnej Władysław Własjuk.

„293 głosy za przystąpieniem Ukrainy do Komitetu Sterującego Specjalnego Trybunału ds. zbrodni agresji RF” – zaznaczył w mediach społecznościowych.

Dzień wcześniej, 24 listopada, Własjuk wraz ze współautorami opublikował artykuł zatytułowany „Rada nie powinna hamować prac trybunału. Dlaczego ważne jest, aby 25 listopada otworzyć drogę do procesu Putina”. W artykule tym podkreślono znaczenie decyzji parlamentarnej, od której zależy, czy Specjalny Trybunał będzie mógł rozpocząć pracę w 2027 roku.

Trybunał Specjalny powstaje w ramach Rady Europy w celu pociągnięcia do odpowiedzialności najwyższych przywódców politycznych i wojskowych za zbrodnię agresji przeciwko Ukrainie. Chodzi o podjęcie decyzji o użyciu siły zbrojnej przeciwko innemu państwu wbrew Statutowi ONZ.

Trybunał będzie prowadził dochodzenia, ścigał karnie oraz przeprowadzał postępowania sądowe wobec osób ponoszących najwyższą odpowiedzialność za agresję na Ukrainę. Jego jurysdykcja obejmie wysokich rangą urzędników zaangażowanych w planowanie, przygotowywanie, zainicjowanie lub popełnienie zbrodni agresji.

Utworzenie takiego organu ma wypełnić lukę w międzynarodowym wymiarze sprawiedliwości związaną z ograniczeniami jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK). Chociaż MTK może ścigać osoby winne zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, nie ma on w tym przypadku możliwości rozpatrzenia sprawy dotyczącej prowadzenia wojny agresywnej jako takiej.

Jednocześnie Federacja Rosyjska ponosi inne formy odpowiedzialności międzynarodowej, w szczególności poprzez sankcje, potępienie polityczne oraz postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i innymi międzynarodowymi trybunałami. Jednak ściganie karne osób za podjęcie decyzji o rozpoczęciu wojny agresywnej stanowi odrębny i istotny krok w kierunku wymierzenia sprawiedliwości oraz zapobiegania nowym aktom agresji.

Trybunał Specjalny będzie działał w ramach struktury instytucjonalnej Rady Europy. 25 czerwca 2025 r. w Strasburgu Ukraina i Rada Europy podpisały dwustronną umowę w sprawie jego utworzenia. Statut Trybunału Specjalnego stanowi załącznik do tego dokumentu.

Po podpisaniu umowy zainteresowane strony, w tym państwa członkowskie Rady Europy, inne kraje świata oraz Unia Europejska, uzyskały możliwość przystąpienia do Rozszerzonej umowy częściowej w sprawie Komitetu Sterującego.

Komitet Sterujący będzie odpowiedzialny za finansowanie Trybunału Specjalnego oraz nadzór nad jego działalnością, co ma zapewnić właściwe wykonywanie przez ten organ powierzonych mu zadań statutowych.

Informację tę przekazano w parlamencie.

Wcześniej rząd Finlandii poparł utworzenie Specjalnego Trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie, a także Międzynarodowej Komisji Odszkodowawczej dla Ukrainy. Odpowiednie wnioski zostały już przekazane do rozpatrzenia przez fiński parlament.

Rząd Holandii podjął decyzję o zorganizowaniu na swoim terytorium nie tylko etapów przygotowawczych Specjalnego Trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie, ale także o zapewnieniu jego pełnej działalności operacyjnej.

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