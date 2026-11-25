Верховная Рада поддержала присоединение Украины к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. 25 ноября за соответствующее решение проголосовали 293 народных депутата.

Парламент принял постановление о присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины (№ 0399).

Документ предусматривает, что Украина получит статус члена Руководящего комитета. Это даст государству право участвовать в формировании политики деятельности Трибунала, утверждении его бюджета и решении административных вопросов.

Результаты голосования прокомментировал советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

«293 голоса за присоединение Украины к Руководящему комитету Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ», — отметил он в соцсетях.

Накануне, 24 ноября, Власюк вместе с соавторами опубликовал статью под названием «Рада не должна тормозить трибунал. Почему важно 25 ноября открыть путь к суду над Путиным». В ней подчеркивалась важность парламентского решения, от которого зависит, сможет ли Специальный трибунал приступить к работе в 2027 году.

Специальный трибунал создается в рамках Совета Европы для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства за преступление агрессии против Украины. Речь идет о принятии решения о применении вооруженной силы против другого государства вопреки Уставу ООН.

Трибунал будет расследовать дела, осуществлять уголовное преследование и проводить судебные разбирательства в отношении лиц, несущих наивысшую ответственность за агрессию против Украины. Его юрисдикция будет распространяться на высокопоставленных должностных лиц, причастных к планированию, подготовке, инициированию или совершению преступления агрессии.

Создание такого органа должно восполнить пробел в международном правосудии, связанный с ограничениями юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Хотя МУС может преследовать виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности, он не имеет возможности рассматривать дело о ведении агрессивной войны как таковое в данном случае.

В то же время Российская Федерация несет другие формы международной ответственности, в частности в виде санкций, политического осуждения и судебных разбирательств в Европейском суде по правам человека и других международных судах. Однако уголовное преследование лиц за решение начать агрессивную войну является отдельным и важным шагом к установлению справедливости и предотвращению новых актов агрессии.

Специальный трибунал будет действовать в рамках институциональной структуры Совета Европы. 25 июня 2025 года в Страсбурге Украина и Совет Европы подписали двустороннее соглашение о его создании. Устав Специального трибунала является приложением к этому документу.

После подписания соглашения заинтересованные стороны, в числе которых государства-члены Совета Европы, другие страны мира и Европейский Союз, получили возможность присоединиться к Расширенному частичному соглашению об Управляющем комитете.

Руководящий комитет будет отвечать за финансирование Специального трибунала и надзор за его деятельностью, что должно обеспечить надлежащее выполнение органом возложенных на него уставных задач.

Об этом сообщили в парламенте.

Ранее правительство Финляндии поддержало создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а также Международной компенсационной комиссии для Украины. Соответствующие предложения уже переданы на рассмотрение финского парламента.

Правительство Нидерландов приняло решение разместить на своей территории не только подготовительные этапы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, но и обеспечить его полноценную оперативную деятельность.

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