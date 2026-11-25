乌克兰最高拉达支持乌克兰加入《关于针对乌克兰侵略罪行特别法庭指导委员会的扩展部分协定》。11月25日，293名议员对该决议投了赞成票。

议会通过了关于乌克兰加入《关于针对乌克兰侵略罪行的特别法庭指导委员会的扩展部分协定》（第0399号）的决议。

该文件规定，乌克兰将获得指导委员会成员的地位。这将赋予该国参与制定特别法庭活动政策、批准其预算以及解决行政事务的权利。

总统制裁政策事务顾问弗拉迪斯拉夫·弗拉西乌克对投票结果发表了评论。

“293票赞成乌克兰加入针对俄罗斯联邦侵略罪行的特别法庭指导委员会，”他在社交媒体上指出。

此前，11月24日，弗拉西乌克与合著者共同发表了一篇题为《议会不应阻碍特别法庭的运作。为何必须在11月25日为审判普京铺平道路》的文章。 文章强调了议会决议的重要性，该决议将决定特别法庭能否在2027年开始运作。

该特别法庭是在欧洲委员会框架内设立的，旨在追究最高政治和军事领导层对乌克兰犯下的侵略罪行的责任。这涉及违反《联合国宪章》对另一国使用武力的决定。

该法庭将对那些对侵略乌克兰负有最高责任的人员进行调查、刑事起诉和审判。 其管辖权将涵盖参与策划、准备、发起或实施侵略罪的高级官员。

设立该机构旨在填补因国际刑事法院（ICC）管辖权限制而导致的国际司法空白。 尽管国际刑事法院可以起诉犯有战争罪和反人类罪的罪犯，但在此案中，它无法审理发动侵略战争这一罪行本身。

与此同时，俄罗斯联邦还面临其他形式的国际责任，特别是通过制裁、政治谴责以及在欧洲人权法院和其他国际法院的诉讼程序。 然而，针对下令发动侵略战争的人员进行刑事起诉，是伸张正义和防止新的侵略行为的一个独立且重要的步骤。

该特别法庭将在欧洲委员会的体制框架内运作。2025年6月25日，乌克兰与欧洲委员会在斯特拉斯堡签署了关于设立该法庭的双边协议。特别法庭的《规约》作为该文件的附件。

协议签署后，相关各方（包括欧洲委员会成员国、世界其他国家和欧盟）获得了加入《关于指导委员会的扩展部分协议》的机会。

指导委员会将负责特别法庭的资金筹措及其活动的监督，以确保该机构妥善履行其章程规定的职责。

议会方面通报了这一消息。

此前，芬兰政府支持设立针对侵略乌克兰罪行的特别法庭，以及乌克兰国际赔偿委员会。相关提案已提交芬兰议会审议。

荷兰政府已决定，不仅在其境内为针对乌克兰侵略罪行的特别法庭提供筹备阶段的场地，还将确保该法庭能够全面开展运作。

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