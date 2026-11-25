Byłego prezydenta USA Joe Bidena wraz z żoną Jill zauważono na lotnisku w Filadelfii. Małżeństwo udało się na wyspę Nantucket, gdzie tradycyjnie spędza Święto Dziękczynienia wraz z rodziną.

Na nagraniach z 22 listopada widać, jak Biden powoli przemieszcza się po terminalu lotniska, a następnie z pomocą ochroniarzy wsiada do policyjnego samochodu elektrycznego.

Autorka nagrania opowiedziała, że przypadkowo spotkała małżeństwo na lotnisku w Filadelfii. Swoją publikację opatrzyła podpisem: „Dzisiaj przypadkowo spotkałam Joe i jego żonę na lotnisku w Filadelfii”.

Według serwisu View from the Wing Biden i Jill udali się na wyspę Nantucket, gdzie zamierzają spędzić Święto Dziękczynienia w gronie rodzinnym. Jest to tradycyjne miejsce obchodów dla tej pary.

Filmik z byłym prezydentem i jego żoną opublikowano w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że były prezydent USA Joe Biden oświadczył, iż leczenie raka czasami spowalnia jego tempo działania, dlatego ograniczy liczbę zaplanowanych wystąpień publicznych dotyczących wspomnień Promise Me, America. Premiera książki zaplanowana jest na 17 listopada.

Były prezydent USA Joe Biden stwierdził, że obietnica członkostwa Ukrainy w NATO, złożona w 2008 roku, była przedwczesna. Zasugerował również, że Kijowowi można by zamiast tego zaproponować specjalny status poza Sojuszem, z alternatywnymi gwarancjami bezpieczeństwa.

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