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Колишнього президента США Джо Байдена разом із дружиною Джилл помітили в аеропорту Філадельфії. Подружжя вирушило на острів Нантакет, де традиційно проводить День подяки разом із родиною.

На кадрах, знятих 22 листопада, видно, як Байден повільно пересувається терміналом аеропорту, а згодом за допомогою охоронців сідає в електричний автомобіль поліції.

Авторка відео розповіла, що випадково зустріла подружжя в аеропорту Філадельфії. Свою публікацію вона підписала словами: «Сьогодні випадково зустріла Джо та його дружину в аеропорту Філадельфії».

За даними видання View from the Wing, Байден і Джилл вирушили на острів Нантакет, де мають намір провести День подяки в родинному колі. Це традиційне місце святкування для подружжя.

Відео з експрезидентом та його дружиною опублікували в соціальних мережах.

Нагадаємо, експрезидент США Джо Байден заявив, що лікування раку часом сповільнює його, тому він зменшить кількість запланованих публічних розмов про мемуари Promise Me, America. Вихід книжки запланований на 17 листопада.

Колишній президент США Джо Байден заявив, що обіцянка Україні членства в НАТО, озвучена у 2008 році, була передчасною. Він також припустив, що Києву натомість могли б запропонувати особливий статус поза Альянсом із альтернативними гарантіями безпеки.

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