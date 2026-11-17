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Колишній президент США Джо Байден заявив, що обіцянка Україні членства в НАТО, озвучена у 2008 році, була передчасною. Він також припустив, що Києву натомість могли б запропонувати особливий статус поза Альянсом із альтернативними гарантіями безпеки.

Колишній президент США Джо Байден визнав, що обіцянка Україні щодо вступу до НАТО у 2008 році була передчасною. Про це йдеться в уривку з його майбутніх мемуарів «Пообіцяй мені, Америко», опублікованому виданням Newsweek.

Окрему увагу в мемуарах Байден приділив перспективам членства України в НАТО. Він заявив, що його адміністрація не наполягала на вступі України до альянсу, попри звинувачення Путіна в тому, що розширення НАТО загрожує Росії.

«Ми не наполягали на вступі України до НАТО, всупереч звинуваченням Путіна. Обіцянка, дана у 2008 році, була передчасною», — написав колишній президент США.

Йдеться про рішення саміту НАТО 2008 року, коли альянс заявив, що Україна та Грузія зрештою стануть його членами.

Натомість Байден припустив, що Україні могли б запропонувати альтернативну систему гарантій безпеки — особливий статус поза НАТО, але із захистом через мережу відносин із Європейським Союзом та США, пише Newsweek.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що США порушили питання Донбасу в обмін на НАТО.

До цього Путін нагадав США про ультиматум НАТО, який висував ще у 2021 році.

Також Росія запропонувала країнам НАТО укласти угоди про ненапад з гарантіями безпеки.

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