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Двоє російських дипломатів залишили Кіпр на вимогу місцевих органів безпеки після того, як розвідка країни викрила їхню шпигунську діяльність. Інформацію про видворення росіян минулого тижня через підозру у шпигунстві згодом підтвердили двоє високопосадовців кіпрського уряду.

За даними журналістів, кіпрська розвідка встановила за росіянами спостереження і з’ясувала, що вони контактували з громадянами Кіпру, які через свою роботу мали доступ до конфіденційних відомостей. Дипломатів цікавили секретні дані про безпеку Кіпру та Європейського Союзу, а також технології, постачання яких до рф заборонено європейськими санкціями. Представник кіпрських спецслужб також зазначив, що це не перший випадок викриття іноземних шпигунів у країні, та натякнув на нові операції.

Джерело: кіпрський телеканал ANT1.

У Брюсселі, Бельгія, працівники Європейської комісії та Європейського парламенту проходять тренінги з контршпигунства, під час яких моделюють способи отримання конфіденційних даних.

Франція відхиляє приблизно кожну третю заявку Росії на дипломатичну акредитацію. Після початку повномасштабної війни проти України французькі спецслужби посилили перевірки, щоб не допустити проникнення російських розвідників під прикриттям дипломатів.

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