Dwóch rosyjskich dyplomatów opuściło Cypr na żądanie lokalnych służb bezpieczeństwa po tym, jak wywiad tego kraju ujawnił ich działalność szpiegowską. Informację o wydaleniu Rosjan w zeszłym tygodniu z powodu podejrzeń o szpiegostwo potwierdziło później dwóch wysokich rangą urzędników cypryjskiego rządu.

Według dziennikarzy cypryjskie służby wywiadowcze objęły Rosjan obserwacją i ustaliły, że utrzymywali oni kontakty z obywatelami Cypru, którzy ze względu na charakter swojej pracy mieli dostęp do poufnych informacji. Dyplomatów interesowały tajne dane dotyczące bezpieczeństwa Cypru i Unii Europejskiej, a także technologie, których dostawy do Rosji są zakazane przez europejskie sankcje. Przedstawiciel cypryjskich służb specjalnych zaznaczył również, że nie jest to pierwszy przypadek wykrycia zagranicznych szpiegów w kraju, i zasugerował, że prowadzone są nowe operacje.

Źródło: cypryjska stacja telewizyjna ANT1.

W Brukseli w Belgii pracownicy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego przechodzą szkolenia z zakresu kontrwywiadu, podczas których symuluje się sposoby pozyskiwania poufnych danych.

Francja odrzuca mniej więcej co trzeci wniosek Rosji o akredytację dyplomatyczną. Po wybuchu wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie francuskie służby specjalne zaostrzyły kontrole, aby zapobiec przenikaniu rosyjskich wywiadowców pod przykrywką dyplomatów.

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