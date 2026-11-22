Rosyjscy agenci na Cyprze próbowali wykraść tajne dane dotyczące bezpieczeństwa UE
Dwóch rosyjskich dyplomatów opuściło Cypr na żądanie lokalnych służb bezpieczeństwa po tym, jak wywiad tego kraju ujawnił ich działalność szpiegowską. Informację o wydaleniu Rosjan w zeszłym tygodniu z powodu podejrzeń o szpiegostwo potwierdziło później dwóch wysokich rangą urzędników cypryjskiego rządu.
Według dziennikarzy cypryjskie służby wywiadowcze objęły Rosjan obserwacją i ustaliły, że utrzymywali oni kontakty z obywatelami Cypru, którzy ze względu na charakter swojej pracy mieli dostęp do poufnych informacji. Dyplomatów interesowały tajne dane dotyczące bezpieczeństwa Cypru i Unii Europejskiej, a także technologie, których dostawy do Rosji są zakazane przez europejskie sankcje. Przedstawiciel cypryjskich służb specjalnych zaznaczył również, że nie jest to pierwszy przypadek wykrycia zagranicznych szpiegów w kraju, i zasugerował, że prowadzone są nowe operacje.
Źródło: cypryjska stacja telewizyjna ANT1.
W Brukseli w Belgii pracownicy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego przechodzą szkolenia z zakresu kontrwywiadu, podczas których symuluje się sposoby pozyskiwania poufnych danych.
Francja odrzuca mniej więcej co trzeci wniosek Rosji o akredytację dyplomatyczną. Po wybuchu wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie francuskie służby specjalne zaostrzyły kontrole, aby zapobiec przenikaniu rosyjskich wywiadowców pod przykrywką dyplomatów.