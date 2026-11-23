Irański deputowany Ahmad Bakhshesh Ardestani oświadczył, że zasięg irańskich rakiet balistycznych miał wzrosnąć z 2 tys. do 4,5 tys. kilometrów. Według niego oznacza to, że cała Europa znajduje się w zasięgu irańskich rakiet.

Jak podaje RMF24, Ardestani jest członkiem parlamentarnej komisji bezpieczeństwa narodowego. Twierdzi on również, że najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei nakazał uczynić rakiety precyzyjnymi i zdolnymi do uderzania w konkretne cele.

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Wcześniejsze wypowiedzi o Europie

Na początku listopada Ardestani powiedział dziennikarzom Euronews, że Iran odpowie ogniem na każdą bazę w Europie wykorzystaną przeciwko Teheranowi. Wówczas irańskie media państwowe ostrzegały, że nowa konfrontacja może sięgnąć „serca Europy”.

Groźby wobec sojuszników USA

Deputowany zagroził także atakami na „materialne i niematerialne zasoby krajów wspierających Amerykę”. Osobno wypowiedział się na temat roli Kataru jako mediatora w relacjach między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Zdaniem Ardestaniego Doha nie może już pełnić tej roli po potępieniu działań, które Katar określił jako irańskie ataki na Kuwejt i Bahrajn. 18 listopada Katar oświadczył, że działania te stanowią rażące naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej obu państw oraz prawa międzynarodowego.

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