Premier Estonii wypowiedział się na temat rosyjskich kombatantów — zostańcie w domu i czekajcie na proces
Premier Estonii Kristen Mihal poparł zaproponowany przez Komisję Europejską zakaz wydawania wiz byłym uczestnikom wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie.
Michal nazwał tę inicjatywę ważnym krokiem, komentując ją w serwisie społecznościowym X krótkim zdaniem: „Zostańcie w domu. Czekajcie na sąd”.
Źródło: Kristen Michal (X).
Komisja Europejska ponownie proponuje zakaz wjazdu do Unii Europejskiej dla obywateli Rosji, którzy brali udział w działaniach wojennych. O tej inicjatywie poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas prezentacji projektu 22. pakietu sankcji.
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