Premier Estonii Kristen Mihal poparł zaproponowany przez Komisję Europejską zakaz wydawania wiz byłym uczestnikom wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie.

Michal nazwał tę inicjatywę ważnym krokiem, komentując ją w serwisie społecznościowym X krótkim zdaniem: „Zostańcie w domu. Czekajcie na sąd”.

Źródło: Kristen Michal (X).

Komisja Europejska ponownie proponuje zakaz wjazdu do Unii Europejskiej dla obywateli Rosji, którzy brali udział w działaniach wojennych. O tej inicjatywie poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas prezentacji projektu 22. pakietu sankcji.

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