Hollywoodzki aktor Josh Duhamel, znany z roli w serii „Transformers”, nagrał wideo-przemówienie skierowane do Ukraińców. Wyraził im swoje wsparcie, podziękował i stwierdził, że jest dumny z ich osiągnięć.

Film z udziałem gwiazdy w stanie Floryda nagrała Ukrainka Iryna Bezsmertna, która posiada tytuł Mrs World Intl 2023.

Ukrainka była jedną z VIP-ów obecnych na tym wydarzeniu. Podczas osobistej rozmowy z Duamelem poruszyli temat Ukrainy, po czym zrodził się pomysł, by nagrać wspólne przesłanie wideo.

„Witajcie, moi ukraińscy przyjaciele! Chcę powiedzieć, że bardzo was szanuję, myślę o was i jestem z was niesamowicie dumny. To, co udało wam się osiągnąć, jest naprawdę imponujące. Wasze wsparcie jest dla mnie niezwykle ważne. Serdecznie wam dziękuję! To wspaniałe! Do zobaczenia!” – powiedział Josh Duhamel.

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Według Bezsmertnej spotkanie z hollywoodzkim aktorem odbyło się na Florydzie podczas obchodów pierwszej rocznicy powstania amerykańskiego magazynu „The Rich Reporter”. Na tę zamkniętą imprezę zaproszono aktorów, muzyków, gwiazdy telewizji oraz innych przedstawicieli amerykańskiego show-biznesu.

Josh Duhamel – amerykański aktor, który zyskał światową sławę dzięki roli żołnierza Williama Lennoxa w filmach z serii „Transformers”. Wystąpił również w filmach „Cicha przystań”, „Życie takie, jakie jest” oraz w serialu telewizyjnym „Las Vegas”.

Iryna Bezsmertna – Ukrainka mieszkająca w USA, pracująca w branży kosmetycznej i reprezentująca społeczność ukraińską w Miami.

Jest laureatką tytułów Ms World America 2022 oraz Mrs World Intl 2023. Od 2025 roku Bezsmertna pełni funkcję głównej trenerki konkursów piękności Ms USA, Ms World America, Ms Universe oraz Ms World Intl w ramach korporacji World International.

Ukrainka przygotowuje uczestniczki do konkursów piękności i pomaga im przygotować się do występów na scenach amerykańskich i międzynarodowych. Wśród tytułów zdobytych przez jej podopieczne znajdują się: Mrs Globe Petite, Ms USA WI, Mrs Universe WI oraz Mrs World America.

Bezsmertna bierze również udział w organizacji imprez charytatywnych w USA na rzecz Ukrainy oraz reprezentuje ukraińską społeczność podczas wydarzeń publicznych i towarzyskich.

Przypomnijmy, że Ukraina zyskała poparcie kolejnej gwiazdy Hollywood, a mianowicie amerykańskiego aktora filmowego i reżysera Benna Afflecka.

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