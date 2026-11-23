Голливудский актёр Джош Дюамель, известный по роли в франшизе «Трансформеры», записал видеообращение к украинцам. Он выразил им поддержку, поблагодарил и заявил, что гордится их достижениями.

Видео со знаменитостью во Флориде записала украинка Ирина Безсмертная, обладательница титула Mrs World Intl 2023.

Украинка была среди VIP-гостей мероприятия. Во время личного общения с Дюамелем они заговорили об Украине, после чего возникла идея записать совместное видеообращение.

«Привет, мои украинские друзья! Хочу сказать, что я очень вас уважаю, думаю о вас и невероятно вами горжусь. То, что вам удалось сделать, — действительно впечатляет. Ваша поддержка чрезвычайно важна для меня. Искренне благодарю вас! Это прекрасно! До встречи!» — сказал Джош Дюамель.

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По словам Бессмертной, встреча с голливудским актёром состоялась во Флориде во время празднования первой годовщины американского журнала The Rich Reporter. На закрытое мероприятие были приглашены актеры, музыканты, телевизионные знаменитости и другие представители американского шоу-бизнеса.

Джош Дюамель — американский актёр, который обрёл мировую известность благодаря роли военного Уильяма Леннокса в фильмах франшизы «Трансформеры». Также он снимался в фильмах «Тихая гавань», «Жизнь, какая она есть» и телесериале «Лас-Вегас».

Ирина Безсмертная — украинка, проживающая в США, работает в индустрии красоты и представляет украинскую общину в Майами.

Она является обладательницей титулов Ms World America 2022 и Mrs World Intl 2023. С 2025 года Безсмертная работает главным тренером конкурсов красоты Ms USA, Ms World America, Ms Universe и Ms World Intl корпорации World International.

Украинка готовит участниц к конкурсам красоты и помогает им подготовиться к выступлениям на американских и международных сценах. Среди титулов, завоеванных её подопечными, — «Mrs Globe Petite», «Ms USA WI», «Mrs Universe WI» и «Mrs World America».

Также Безсмертная участвует в организации благотворительных мероприятий в США в поддержку Украины и представляет украинскую общину на публичных и светских мероприятиях.

Напомним, что Украина заручилась поддержкой очередной голливудской звезды, а именно американского киноактера и режиссера Бенна Аффлека.

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