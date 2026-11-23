因在《变形金刚》系列电影中饰演角色而闻名的好莱坞演员乔什·杜阿梅尔，录制了一段致乌克兰人民的视频寄语。他在视频中表达了对乌克兰人民的支持，向他们致谢，并表示为他们的成就感到自豪。

这段在佛罗里达州拍摄的视频由乌克兰女子伊琳娜·贝兹斯梅特纳录制，她拥有2023年世界国际夫人（Mrs World Intl 2023）的头衔。

这位乌克兰女士是该活动的特邀嘉宾之一。在与杜阿梅尔的私下交谈中，两人聊到了乌克兰，随后便萌生了录制这段联合视频致辞的想法。

“大家好，我的乌克兰朋友们！我想说，我非常尊重你们，时刻惦记着你们，并为你们感到无比自豪。你们所取得的成就确实令人震撼。 你们的支持对我来说至关重要。衷心感谢你们！这太棒了！再见！”——乔什·杜阿梅尔说道。

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据贝兹梅特娜透露，与这位好莱坞演员的会面是在佛罗里达州举行的，当时正值美国杂志《The Rich Reporter》一周年庆典。 这场私人活动邀请了演员、音乐人、电视名人以及美国演艺界的其他代表。

乔什·杜哈梅尔是一位美国演员，因在《变形金刚》系列电影中饰演军人威廉·伦诺克斯一角而享誉全球。 他还曾出演电影《宁静港湾》、《生活本色》以及电视剧《拉斯维加斯》。

伊琳娜·贝兹斯梅特纳（Iryna Bezsmertna）是一位居住在美国的乌克兰人，从事美容行业，并代表迈阿密的乌克兰社区。

她曾荣获2022年“美国世界小姐”（Ms World America）和2023年“国际世界夫人”（Mrs World Intl）桂冠。自2025年起，贝兹斯梅特纳担任World International集团旗下“美国小姐”（Ms USA）、“美国世界小姐”（Ms World America）、“环球小姐”（Ms Universe）及“国际世界夫人”（Ms World Intl）选美大赛的首席教练。

这位乌克兰女性负责指导参赛者备战选美比赛，并帮助她们为在美国及国际舞台上的亮相做好准备。其门下选手曾获得的头衔包括“环球娇小夫人”（Mrs Globe Petite）、“美国小姐威斯康星州”（Ms USA WI）、“环球夫人威斯康星州”（Mrs Universe WI）以及“世界夫人美国”（Mrs World America）。

此外，贝兹斯梅特娜还参与在美国组织支持乌克兰的慈善活动，并在公共及社交场合代表乌克兰侨民。

值得一提的是，乌克兰又获得了一位好莱坞巨星的支持，即美国电影演员兼导演本·阿弗莱克。

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