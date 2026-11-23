在地方选举前夕，中国加大了对台湾的施压力度。三天内，台湾上空至少出现了11个气球。

台湾国防部周五发现四枚气球——其中两枚直接飞越台湾上空。周六又发现四枚，周六晚至周日凌晨期间发现三枚。 与此同时，台湾附近还发现了24架中国军机和11艘军舰。这些活动被视为北京方面可能进行的挑衅。

台湾大陆事务委员会表示：“这无疑是企图向台湾社会施压并干涉我们民主选举的恶意行径。”

11月28日（周六），台湾将举行地方选举，届时将选出约1.1万个公职职位的当选者，包括市长、市议员和乡镇长等。 岛内两大主要政党——由其代表担任总统的民主进步党（民进党）以及在立法机构中占据多数席位的国民党——已展开数月的竞选活动。

其中最受瞩目的竞选之一是台北市长选举。国民党现任市长张万安正与民进党候选人熊申展开角逐。

人们之所以密切关注首都市长选举，不仅是因为该市的特殊地位：其领导人日后往往会参选总统。

今年的竞选还具有额外的政治维度。 2024年，中国对沈如虎实施了制裁，称其为“分裂分子”。张万安则声称自己是蒋介石的曾孙——蒋介石是台湾首任总统，曾在戒严状态下统治该岛。

许多观察家将这场市长竞选视为针对两党以及台湾与大陆未来关系的某种公投。国民党曾在中国内战期间与共产党交战，如今则主张与北京方面进行更积极的互动。 今年年初，该党主席陈丽文访问北京，并会见了中国领导人习近平。

民进党坚持认为台湾是一个主权国家，并主张在与大陆的关系中维持现状。与此同时，该党也承认有必要加强台湾的国防能力，以备战时之需。

台北方面还支持与上海的姐妹城市计划，该计划仍是台湾与大陆之间唯一的官方对话渠道。 沈表示希望废除该计划，因为他认为该计划对台湾无益，且可能成为北京施加政治影响的工具。

此前，中国曾在重要政治事件前夕加强对台湾的军事施压。 例如，2024年台湾举行总统和立法机构选举期间，北京曾向台湾方向释放了100多个气球。当时中方声称，这些气球用于气象观测。

据《每日电讯报》报道

习近平表示台湾与大陆统一势在必行——Channel NewsAsia。

欧洲议会议员称因与台湾接触而受到中国施压——Politico Europe

台湾仍坚持从中华民国继承而来的领土主张——《台北时报》

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