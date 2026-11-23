爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔表示，该地区各国应习惯并做好准备，应对乌克兰无人机对波罗的海俄罗斯船只发动的新一轮袭击。

他在接受ERR广播电视公司采访时发表了这一看法，并就11月21日无人机在芬兰湾袭击干货船“斯巴达二号”（Sparta II）一事发表了评论。 据这位爱沙尼亚政府首脑称，此类行动不应令人感到意外，因为这并非首次发生，且政府层面已多次对此进行过详细讨论。

米哈尔指出，波罗的海国家面临的主要挑战在于必须应对受损船只及环境污染的威胁， 因此塔林已提前将国家舰队置于待命状态，并在演习中演练了相应的应对方案。 他还对芬兰的应对措施给予了积极评价——此前一艘失控且起火的俄罗斯船只漂入芬兰领海，并强调赫尔辛基方面采取了审慎的行动，没有屈从于沉没该干货船的呼吁。

“斯巴达二号”号船上发生火灾后，船上全部16名船员均已撤离， 在芬兰、爱沙尼亚和俄罗斯海上救援部门的共同努力下，经过一天多的扑救才得以控制——应芬兰方面请求，塔林向事发海域派遣了多功能舰“库尔维茨将军”号。 克里斯滕·米哈尔补充道，如果类似事件再次发生，爱沙尼亚的救援船只将继续保持待命状态，随时准备与芬兰方面协同行动。

来源：爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔接受ERR广播电视公司采访。

2026年11月22日星期日， 爱沙尼亚外交部长马尔古斯·察赫克纳表示。

此前我们曾报道，一艘俄罗斯货船在芬兰湾遭无人机袭击后起火

在芬兰湾，11月21日遭乌克兰无人机袭击的俄罗斯货轮斯巴达二号仍在燃烧。 船员已全部撤离，但大火至今仍未扑灭。芬兰救援部门正努力扑灭大火并为装有货物的集装箱降温，以避免引发进一步风险。

这艘停泊在芬兰湾的俄罗斯货轮在俄罗斯领海内遭到了乌克兰无人机的袭击。芬兰边防部队指挥官伊利亚·伊利因证实了这一消息。袭击导致该船失去控制。

关注我们在