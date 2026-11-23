Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что странам региона следует привыкать и быть готовыми к новым атакам украинских беспилотников на российские суда в Балтийском море.

Такое мнение он высказал в интервью телерадиокомпании ERR, комментируя удар дронов по сухогрузу Sparta II в Финском заливе 21 ноября. По словам главы эстонского правительства, подобные действия не должны становиться неожиданностью, ведь они происходят не впервые и уже неоднократно подробно обсуждались на правительственном уровне.

Михал отметил, что главный вызов для стран Балтии заключается в необходимости иметь дело с поврежденными судами и угрозой загрязнения окружающей среды, в связи с чем Таллинн заранее привёл в состояние готовности государственный флот и отработал соответствующие сценарии на учениях. Он также положительно оценил действия Финляндии, в территориальные воды которой после потери управления дрейфом вошло охваченное огнем российское судно, подчеркнув, что Хельсинки действовали взвешенно и не поддались призывам потопить сухогруз.

Пожар на борту Sparta II, с которого эвакуировали всех 16 членов экипажа, тушили более суток совместными усилиями морских служб Финляндии, Эстонии и РФ — по просьбе финской стороны Таллинн направил в район инцидента многоцелевой корабль «Генерал Курвитс». Кристен Михал добавил, что эстонские спасательные суда и в дальнейшем находятся в готовности к совместным действиям с финнами на случай повторения подобных инцидентов.

Источник: интервью премьер-министра Эстонии Кристена Михала телерадиокомпании ERR.

Удар беспилотников по российскому сухогрузу Sparta II в Финском заливе является побочным следствием захватнической войны России и реализацией права Украины на самооборону, заявил в воскресенье, 22 ноября 2026 года, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Ранее мы сообщали, что в Финском заливе горит российское грузовое судно после атаки БПЛА

В Финском заливе продолжается пожар на российском грузовом судне Sparta II, которое подверглось атаке украинских дронов 21 ноября. Экипаж уже эвакуирован, однако огонь до сих пор не удалось потушить. Финские службы пытаются ликвидировать пожар и охладить контейнеры с грузом, чтобы избежать дополнительных рисков.

Российское грузовое судно в Финском заливе подверглось атаке украинских беспилотников в территориальных водах России. Об этом заявил командующий пограничной службой Финляндии Илья Ильин. В результате удара судно потеряло управление.

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