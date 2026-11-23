Premier Estonii Kristen Michal stwierdził, że kraje regionu powinny się przyzwyczaić i być przygotowane na nowe ataki ukraińskich dronów na rosyjskie statki na Morzu Bałtyckim.

Wypowiedział się on w ten sposób w wywiadzie dla stacji telewizyjno-radiowej ERR, komentując atak dronów na statek towarowy „Sparta II” w Zatoce Fińskiej 21 listopada. Według szefa estońskiego rządu takie działania nie powinny być zaskoczeniem, ponieważ nie są to pierwsze tego typu przypadki i były one już wielokrotnie szczegółowo omawiane na szczeblu rządowym.

Michał zaznaczył, że głównym wyzwaniem dla państw bałtyckich jest konieczność radzenia sobie z uszkodzonymi statkami i zagrożeniem zanieczyszczenia środowiska, dlatego Tallinn z wyprzedzeniem postawił flotę państwową w stan gotowości i przećwiczył odpowiednie scenariusze podczas ćwiczeń. Pozytywnie ocenił również działania Finlandii, do której wód terytorialnych wpłynął dryfujący po utracie sterowności płonący rosyjski statek, podkreślając, że Helsinki postąpiły rozważnie i nie uległy wezwaniom do zatopienia tego frachtowca.

Pożar na pokładzie statku „Sparta II”, z którego ewakuowano wszystkich 16 członków załogi, gaszono przez ponad dobę wspólnymi siłami służb morskich Finlandii, Estonii i Rosji — na prośbę strony fińskiej Tallinn wysłał do obszaru zdarzenia statek wielozadaniowy „Generał Kurvits”. Kristen Mihal dodał, że estońskie statki ratownicze pozostają w gotowości do wspólnych działań z Finami na wypadek powtórzenia się podobnych incydentów.

Źródło: wywiad z premierem Estonii Kristenem Michalem dla stacji telewizyjno-radiowej ERR.

Atak dronów na rosyjski statek towarowy Sparta II w Zatoce Fińskiej jest ubocznym skutkiem agresywnej wojny Rosji oraz realizacją prawa Ukrainy do samoobrony – oświadczył w niedzielę, 22 listopada 2026 r., minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna.

Wcześniej informowaliśmy, że w Zatoce Fińskiej płonie rosyjski statek towarowy po ataku dronów

W Zatoce Fińskiej nadal trwa pożar na rosyjskim statku towarowym Sparta II, który został zaatakowany przez ukraińskie drony 21 listopada. Załoga została już ewakuowana, jednak do tej pory nie udało się ugasić pożaru. Fińskie służby próbują opanować pożar i schłodzić kontenery z ładunkiem, aby uniknąć dodatkowych zagrożeń.

Rosyjski statek towarowy w Zatoce Fińskiej został zaatakowany przez ukraińskie drony na wodach terytorialnych Rosji. Poinformował o tym dowódca fińskiej straży granicznej Ilja Iljin. W wyniku uderzenia statek stracił sterowność.

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