Przystąpienie Ukrainy do NATO jest obecnie blokowane przez kilka państw członkowskich Sojuszu, wśród których znajdują się nie tylko Stany Zjednoczone, jednak żadne państwo członkowskie nie popiera żądań Rosji dotyczących przywrócenia Sojuszu do stanu z 1997 roku. O tym poinformował sekretarz generalny NATO Mark Rutte 23 listopada podczas sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Berlinie.

Według sekretarza generalnego decyzja podjęta podczas szczytu w Waszyngtonie w 2024 roku o nieodwracalności drogi Ukrainy do NATO pozostaje w mocy, jednak obecnie jej realizacja nie cieszy się jednogłośnym poparciem sojuszników.

Rutte nie wymienił konkretnych państw, które wraz ze Stanami Zjednoczonymi hamują ten proces, ale podkreślił, że w przypadku braku członkostwa międzynarodowi partnerzy — w szczególności „Koalicja Chętnych” na czele z Francją, Wielką Brytanią i Niemcami przy wsparciu USA — muszą zapewnić Ukrainie solidne gwarancje bezpieczeństwa po zawarciu porozumienia pokojowego lub długoterminowego rozejmu.

Osobno Rutte kategorycznie odrzucił żądania Moskwy z końca 2021 roku dotyczące rezygnacji z rozszerzenia Sojuszu oraz ograniczenia obecności wojsk i uzbrojenia w państwach, które przystąpiły do Sojuszu po 1997 roku. Podkreślił, że w NATO nikt nie uważa takich propozycji za akceptowalne, a decyzje o rozmieszczeniu sił podejmują wyłącznie państwa członkowskie Sojuszu, bez prawa głosu ze strony Rosji.

Źródło: Glavkom.

Specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, w ciągu ostatnich miesięcy wielokrotnie poruszali podczas zamkniętych spotkań z przedstawicielami Ukrainy i krajów europejskich kwestię ewentualnego przystąpienia Kijowa do NATO w zamian za ustępstwa terytorialne ze strony Rosji.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow oświadczył, że Moskwa nie zgodzi się nawet na tak zwane „quasi-członkostwo” Ukrainy w NATO. Według niego wszelkie rozwiązania przewidujące taki status dla Kijowa są nie do przyjęcia dla Kremla.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas corocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Berlinie w Niemczech poinformował o nasileniu wrogich działań skierowanych przeciwko państwom Sojuszu. Chodzi w szczególności o sabotaż na kolei, ataki na statki towarowe na morzu oraz nieustanne cyberataki.

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