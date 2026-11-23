Вступление Украины в НАТО в настоящее время сдерживают несколько государств-членов Альянса, среди которых не только Соединённые Штаты, однако ни одна страна блока не поддерживает требования РФ вернуть Альянс к конфигурации 1997 года. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил 23 ноября во время сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине.

По словам генсека, решение Вашингтонского саммита 2024 года о необратимости пути Украины в НАТО остается в силе, однако на данный момент его реализация не находит единодушной поддержки союзников.

Конкретные государства, которые вместе с США сдерживают этот процесс, Рютте не назвал, но подчеркнул, что в случае отсутствия членства международные партнеры — в частности, «Коалиция желающих» во главе с Францией, Великобританией и Германией при поддержке США — должны предоставить Украине мощные гарантии безопасности после заключения мирного соглашения или долгосрочного перемирия.

Отдельно Рютте категорически отверг требования Москвы образца конца 2021 года об отказе от расширения Альянса и ограничении присутствия войск и вооружений в государствах, присоединившихся после 1997 года. Он подчеркнул, что в НАТО никто не считает такие предложения приемлемыми, а решения о размещении сил принимают исключительно страны-члены Альянса без права голоса со стороны РФ.

Источник: Главком.

Спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в течение последних месяцев неоднократно поднимали на закрытых встречах с представителями Украины и европейских стран вопрос о возможном вступлении Киева в НАТО в обмен на территориальные уступки России.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не согласится даже на так называемое «квазичленство» Украины в НАТО. По его словам, любые формулы, предусматривающие такой статус для Киева, неприемлемы для Кремля.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, Германия, заявил об усилении враждебной активности против государств Альянса. Речь идет, в частности, о диверсиях на железной дороге, атаках на грузовые суда в море и непрекращающихся кибератаках.

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