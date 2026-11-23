目前，北约的几个成员国正在阻碍乌克兰加入北约，其中不仅包括美国，但该联盟内没有任何一个国家支持俄罗斯要求将北约恢复到1997年状态的诉求。 北约秘书长马克·吕特于11月23日在柏林举行的北约议会大会上发表了上述声明。

据秘书长称，2024年华盛顿峰会关于乌克兰加入北约之路不可逆转的决定仍然有效，但目前该决定的落实尚未获得盟国的一致支持。

吕特并未点名具体哪些国家正与美国共同阻碍这一进程，但他强调，若乌克兰未能加入北约，国际合作伙伴 ——特别是由法国、英国和德国领导、并得到美国支持的“自愿联盟”——在达成和平协议或长期停火后，必须向乌克兰提供强有力的安全保障。

此外，吕特坚决驳回了莫斯科在2021年底提出的关于停止北约扩张以及限制1997年后加入北约国家驻军和武器部署的要求。 他强调，北约内部无人认为此类提议可接受，且部队部署的决定完全由北约成员国作出，俄罗斯无权对此进行表决。

来源：Glavkom。

美国总统特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳在过去几个月里，多次在与乌克兰及欧洲国家代表的闭门会议上，提出以基辅加入北约为条件，换取俄罗斯在领土问题上做出让步的议题。

俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫表示，莫斯科甚至不会同意乌克兰以所谓“准成员国”身份加入北约。据他称，任何赋予基辅此类地位的方案，对克里姆林宫来说都是不可接受的。

北约秘书长马克·吕特在德国柏林举行的北约议会大会年度会议上表示，针对北约成员国的敌对活动正在加剧。 具体而言，包括铁路上的破坏活动、海上对货轮的袭击以及持续不断的网络攻击。

关注我们在