Komisja Europejska ponownie proponuje wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla obywateli Rosji, którzy brali udział w działaniach wojennych. O tej inicjatywie poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas prezentacji projektu 22. pakietu sankcji.

Podobne ograniczenie próbowano wprowadzić już latem, jednak wówczas państwa członkowskie UE nie były w stanie uzgodnić mechanizmu weryfikacji byłych rosyjskich żołnierzy. Z tego powodu wdrożenie zakazu zostało odłożone.

„W ostatnim czasie obserwujemy eskalację niekonwencjonalnych działań wojennych rosyjskich grup operacyjnych w Europie. Dlatego ten zakaz stanowi część naszej odpowiedzi. Byli rosyjscy kombatanci stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Nie można im pozwolić na swobodne przemieszczanie się po naszych krajach” – podkreśliła.

Projekt nowych sankcji przewiduje również sektorowe ograniczenia finansowe – von der Leyen uznała je za jeden z głównych priorytetów. W ten sposób z międzynarodowego systemu płatności SWIFT może zostać odłączonych kolejnych 60 rosyjskich banków.

„Wzmacniamy walkę z sieciami kryptowalutowymi i systemami płatniczymi. Skupimy się na Rosji, ale uwzględnimy również kraje trzecie, które pomagają Rosji w obchodzeniu naszych sankcji” – zaznaczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej, nie precyzując, jakie konkretnie kraje obejmie projekt nowego pakietu.

Wysoka urzędniczka UE poinformowała o utworzeniu specjalnej grupy roboczej ds. sankcji dotyczących kryptowalut, która będzie wspierać te działania.

Planowane są również ograniczenia w dostarczaniu usług energetycznych do Rosji: europejskim firmom zabroni się budowy, eksploatacji lub naprawy infrastruktury energetycznej Federacji Rosyjskiej, w szczególności rafinerii ropy naftowej, które regularnie stają się celem ukraińskich ataków.

„Po raz pierwszy zakaz ten obejmuje również usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej” – podkreśliła von der Leyen.

Lista objętych sankcjami rosyjskich statków z tzw. „floty cieni”, wykorzystywanych do transportu ropy z pominięciem ograniczeń, zostanie uzupełniona o kolejne 70 pozycji.

Obywatelom UE zabroni się w przyszłości zajmowania stanowisk w organach zarządzających spółek w Rosji.

„W naszych stosunkach gospodarczych z Rosją nie może być mowy o zwykłym biznesie” – podkreśliła przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Nowe sankcje dotkną również sektor sportowy i kulturalny: rosyjscy sportowcy – w przypadku zatwierdzenia pakietu – nie będą mogli startować pod flagą narodową w zawodach na terytorium UE.

„Proponujemy zakazać eksponowania oficjalnych symboli Rosji. Ograniczymy również przepływy finansowe od rosyjskich sponsorów do europejskich stowarzyszeń sportowych i kulturalnych. Wprowadzimy też ograniczenia dla Rosjan zajmujących stanowiska w organach zarządzających europejskich federacji sportowych” – zaznaczyła von der Leyen.

Ukraina – podsumowała ta wysoka urzędniczka UE – otrzymuje wsparcie w zapewnianiu pokoju, a Rosja – wszelkie podstawy, by go wybrać.

„Będziemy nadal proponować nowe sankcje, dopóki Rosja nie wykaże prawdziwej woli osiągnięcia trwałego pokoju na Ukrainie... Silniej uderzamy w sposoby finansowania wojny przez Rosję, skupiając się na jej bankach i platformach kryptowalutowych. Jeszcze bardziej izolujemy Rosję. Zamykamy jej drzwi do udziału w europejskich wydarzeniach sportowych i kulturalnych” – podsumowała.

Komisja Europejska przedstawiła propozycję 22. pakietu sankcji po konsultacjach z państwami członkowskimi i ma nadzieję uzyskać poparcie przywódców UE podczas specjalnego szczytu, który odbędzie się w dniach 26–27 listopada.

Zaostrzenie sankcji przygotowuje się w kontekście prób włączenia się UE w proces negocjacyjny dotyczący zakończenia wojny na Ukrainie. Jak dotąd przedstawiciele UE nie brali udziału w bezpośrednich rozmowach z Rosją. Specjalni wysłannicy USA informują o zgodzie Moskwy na włączenie Europejczyków do kolejnej rundy negocjacji, jednak Kreml na razie tego bezpośrednio nie potwierdza.

Informację tę podaje Radio Wolność.

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