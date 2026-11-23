欧盟委员会再次提议禁止曾参与作战行动的俄罗斯公民入境欧盟。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩在介绍第22轮制裁方案时宣布了这一举措。

今年夏天曾试图实施此类限制，但当时欧盟成员国未能就核查前俄罗斯军人的机制达成一致。因此，该禁令的实施被推迟。

“最近，我们观察到俄罗斯行动小组在欧洲的非传统军事行动不断升级。因此，这项禁令是我们应对措施的一部分。 俄罗斯前战斗人员对欧洲安全构成威胁。绝不能允许他们在我们的国家境内自由活动，”她强调道。

新制裁草案还包括针对特定行业的金融限制——冯·德·莱恩将其列为首要优先事项之一。据此，另有60家俄罗斯银行可能被切断与国际SWIFT支付系统的连接。

“我们将加强打击加密货币网络和支付系统。 我们将重点针对俄罗斯，但也会将那些协助俄罗斯规避我们制裁的第三国纳入其中，”欧盟委员会主席指出，但未具体说明新制裁方案将涉及哪些国家。

这位欧盟高官宣布成立一个专门负责加密货币制裁的工作组，以协助开展相关工作。

欧盟还准备限制向俄罗斯提供能源服务：将禁止欧洲公司建设、运营或维修俄罗斯的能源基础设施，特别是经常成为乌克兰打击目标的炼油厂。

“这是该禁令首次将电力供应服务也纳入其中，”冯·德·莱恩强调道。

针对所谓“影子船队”中被列入制裁名单的俄罗斯船舶——这些船舶被用于绕过限制运输石油——将再增加70艘。

欧盟公民今后将被禁止在俄罗斯公司的管理层任职。

“在与俄罗斯的经济关系中，绝不能有‘照常营业’的情况，”欧盟委员会主席强调道。

新制裁还将波及体育和文化领域：如果该一揽子方案获得通过，俄罗斯运动员将无法在欧盟境内以本国国旗名义参加比赛。

“我们提议禁止展示俄罗斯的官方象征。 我们还将限制俄罗斯赞助商向欧洲体育和文化协会的资金流动。此外，我们将对在欧洲体育联合会管理机构中担任职务的俄罗斯人实施限制，”冯·德·莱恩指出。

这位欧盟高层官员总结道，乌克兰正获得维护和平的力量，而俄罗斯则拥有选择和平的一切理由。

“只要俄罗斯没有表现出对乌克兰实现持久和平的真诚意愿，我们就会继续提出新的制裁措施……我们将更大力度打击俄罗斯为战争提供资金的渠道，重点针对其银行和加密货币平台。 我们将进一步孤立俄罗斯。我们将关闭其参与欧洲体育和文化活动的大门，”她总结道。

欧盟委员会在与成员国磋商后提出了第22轮制裁方案，并希望在11月26日至27日举行的特别峰会上获得欧盟领导人的支持。

在欧盟试图参与结束乌克兰战争的谈判进程之际，加强制裁的举措正在筹备中。 迄今为止，欧盟代表尚未参与与俄罗斯的直接谈判。美国特使表示，莫斯科已同意让欧洲方面加入下一轮谈判，但克里姆林宫目前尚未对此予以明确确认。

据自由电台报道。

爱沙尼亚禁止参与迫害纳尔瓦博物馆馆长的俄罗斯人入境——ERR报道。

拉脱维亚禁止在战略设施附近拥有房产的俄罗斯人入境——Delfi

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