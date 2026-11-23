Европейская комиссия вновь предлагает запретить въезд в Евросоюз гражданам России, принимавшим участие в боевых действиях. Об этой инициативе сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время презентации проекта 22-го пакета санкций.

Подобное ограничение пытались ввести еще летом, однако тогда страны-члены ЕС не смогли согласовать механизм проверки бывших российских военных. Из-за этого реализацию запрета отложили.

«В последнее время мы наблюдаем эскалацию неконвенционных военных действий российских оперативных групп в Европе. Поэтому этот запрет является частью нашего ответа. Бывшие российские комбатанты представляют угрозу безопасности Европы. Им нельзя позволять свободно передвигаться по нашим странам», — подчеркнула она.

Проект новых санкций также предусматривает секторальные финансовые ограничения — фон дер Ляйен назвала их одним из главных приоритетов. Так, от международной платежной системы SWIFT могут отключить еще 60 российских банков.

«Мы усиливаем борьбу с криптовалютными сетями и платежными системами. Мы сосредоточимся на России, но также включим третьи страны, которые помогают России обходить наши санкции», – отметила президент Еврокомиссии, не уточнив, какие именно страны затронет проект нового пакета.

Высокопоставленная чиновница ЕС сообщила о создании специальной рабочей группы по криптовалютным санкциям, которая будет помогать в этой работе.

Предоставление энергетических услуг России тоже готовятся ограничить: европейским компаниям запретят строить, эксплуатировать или ремонтировать энергетическую инфраструктуру РФ, в частности нефтеперерабатывающие заводы, которые регулярно становятся мишенями украинских ударов.

«Впервые этот запрет распространяется также на услуги по электроснабжению», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Перечень подсанкционных российских судов из так называемого «теневого флота», которые используются для перевозки нефти в обход ограничений, пополнится еще 70 позициями.

Гражданам ЕС запретят в дальнейшем занимать должности в руководящих органах компаний в России.

«В наших экономических отношениях с Россией не может быть обычного бизнеса», – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Новые санкции затронут также спортивную и культурную сферу: российские спортсмены — в случае одобрения пакета — не смогут участвовать под национальным флагом в соревнованиях на территории ЕС.

«Мы предлагаем запретить демонстрацию официальных российских символов. Мы также ограничим финансовые потоки от российских спонсоров к европейским спортивным и культурным ассоциациям. И мы введем ограничения для россиян, занимающих должности в руководящих органах европейских спортивных федераций», — отметила фон дер Ляйен.

Украине, резюмировала высокопоставленная чиновница ЕС, предоставляют силы для обеспечения мира, России — все основания, чтобы его выбрать.

«Мы и впредь будем предлагать новые санкции, пока Россия не продемонстрирует искреннее намерение добиться устойчивого мира в Украине... Мы сильнее ударяем по способам финансирования войны Россией, нацеливаясь на её банки и криптоплатформы. Мы еще больше изолируем Россию. Мы закрываем двери для ее участия в европейских спортивных и культурных мероприятиях», — резюмировала она.

Еврокомиссия выступила с предложением 22-го пакета санкций после консультаций с государствами-членами и надеется заручиться поддержкой лидеров ЕС на специальном саммите, который состоится 26–27 ноября.

Ужесточение санкций готовится на фоне попыток ЕС стать частью переговорного процесса о прекращении войны в Украине. До сих пор его представители не принимали участия в прямых переговорах с Россией. Спецпосланцы США сообщают о согласии Москвы на привлечение европейцев к следующему раунду переговоров, однако в Кремле это пока прямо не подтверждают.

Об этом сообщается со ссылкой на Радио Свобода.

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