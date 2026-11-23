W rosyjskich regionach pojawił się niedobór szczepionek przeciw grypie po tym, jak Ministerstwo Zdrowia ograniczyło federalne zamówienia o prawie 20%.

Władze obwodu uljanowskiego przyznały już, że nie będą w stanie zrealizować planu szczepień z powodu niewystarczającego finansowania.

Regionowi zatwierdzono zakup 435 tysięcy dawek z 670 tysięcy, o które wnioskowano — około 64% zapotrzebowania. Szczególnie dotkliwa stała się sytuacja w zakresie szczepień dorosłych, dla których otrzymano jedynie 37% planowanej ilości. Ostatnią partię szczepionek postanowiono przeznaczyć na szczepienia osób w wieku powyżej 60 lat.

Podobna sytuacja miała miejsce również w Republice Komi, gdzie w wielu placówkach wstrzymano szczepienia z powodu wyczerpania zapasów. W obwodzie niżegorodzkim zakupy zmniejszono z 1,5 do 1,3 mln dawek, a bezpłatne szczepienia pozostawiono wyłącznie dla osób z grup ryzyka.

Źródło: Ulpressa.

W obwodzie moskiewskim wykryto pierwszy przypadek małpiej ospy. Pacjenta hospitalizowano w szpitalu w Domodiedowie z podejrzeniem tej infekcji.

W obwodzie irkuckim w Rosji, po śmierci 28-letniej kobiety powiązanej z instytutem ds. walki z dżumą, hospitalizowano 189 osób. Łącznie władze zidentyfikowały 197 osób, które mogły mieć kontakt ze zmarłą.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone są gotowe pomóc Rosji w związku z doniesieniami o podejrzanym przypadku dżumy płucnej w Irkucku.

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