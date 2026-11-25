Były premier Wielkiej Brytanii uważa, że żołnierze Koalicji Chętnych powinni przybyć na Ukrainę jeszcze przed podpisaniem porozumienia pokojowego z Rosją. Według niego mogliby oni zapewniać wsparcie logistyczne i wykonywać zadania na terenach tyłowych.

Johnson podkreślił, że obecność zagranicznych żołnierzy na Ukrainie niekoniecznie oznaczałaby wciągnięcie NATO w wojnę. Jego zdaniem Rosja nie odważy się przeciwstawić Sojuszowi, który jest od niej znacznie silniejszy.

Były premier uważa, że żołnierze Koalicji Chętnych mogliby przebywać na Ukrainie jako symbol wsparcia, nie zbliżając się do linii frontu. Podkreślił również, że to Kijów powinien decydować, które kraje mogą wysłać swoich żołnierzy, a nie Moskwa.

Ponadto Johnson wezwał sojuszników do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy. W szczególności proponuje przekazanie większej liczby systemów obrony przeciwlotniczej Patriot i danych wywiadowczych z satelitów, a także bardziej aktywne przeciwdziałanie rosyjskiej flocie cieni.

Osobno brytyjski polityk nalega na przekazanie Ukrainie zamrożonych rosyjskich aktywów. Wśród nich znajdują się środki ze sprzedaży klubu piłkarskiego „Chelsea”, które pozostają zamrożone w Wielkiej Brytanii po tym, jak w 2022 roku klub sprzedał rosyjski biznesmen Roman Abramowicz. Johnson uważa, że pieniądze te powinny zostać przeznaczone na wsparcie Ukrainy.

Były premier wezwał również zachodnich sojuszników do jasnego określenia perspektyw przystąpienia Ukrainy do NATO. Jego zdaniem partnerzy powinni pokazać Władimirowi Putinowi, że są zdecydowani wspierać Kijów. Johnson uważa, że właśnie takie stanowisko Zachodu może przekonać rosyjskiego dyktatora do poważnego potraktowania perspektywy zakończenia wojny.

Johnson powiedział o tym w wywiadzie dla Sky News.

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