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На засіданні Коаліції охочих, яке відбудеться 19 листопада 2026 року в Берліні, президент Франції Еммануель Макрон зосередиться на посиленні протиповітряної оборони України, підготовці гарантій безпеки та повноцінній участі європейських держав у мирних переговорах.

Зустріч у німецькій столиці стане вісімнадцятою на рівні лідерів від часу заснування коаліції та п’ятою за поточний рік. Берлін уперше прийматиме саміт в очному форматі, а участь у ньому візьмуть понад 30 лідерів держав і урядів.

Першим пріоритетом французької сторони визначено захист українського повітряного простору, мирного населення та критичної інфраструктури. У Парижі наголосили, що Україна потребує ракет-перехоплювачів, а також подальшої співпраці у сфері розвідки та супутникових знімків. Окремо під час саміту розглядатиметься питання фінансової стійкості України у 2027 році на основі нових пропозицій Єврокомісії, рішення щодо яких лідери ЄС мають ухвалити наступного тижня.

Другим напрямом роботи стане формування надійних юридичних і політичних гарантій безпеки після припинення вогню. Цей підхід передбачає довгострокову підтримку Збройних сил України та підготовку Багатонаціональних сил, які забезпечуватимуть безпеку на суші, у повітрі й на морі. Учасникам саміту також представлять звіт про перебіг навчань цих підрозділів, що нині тривають у Польщі.

Третім пріоритетом Парижа є забезпечення повноцінної участі Європи в мирних переговорах, які відновилися в Абу-Дабі, відповідно до домовленостей, досягнутих у Дубліні 12–13 листопада. У Єлисейському палаці підкреслили, що Європа виступає в цьому процесі не як посередник, а на боці України, відстоюючи позиції, які гарантують безпеку України та всього континенту.

Джерело: Укрінформ.

Французька влада офіційно підтвердила перебування своїх військовослужбовців на території України, наголосивши при цьому на відсутності їхньої участі у бойових діях. Про це заявила міністерка-делегатка при Міністерстві збройних сил Франції Аліс Рюфо.

Раніше радіостанція RFI повідомила, що невеликі групи французьких військових під керівництвом генерала працюють в Україні щонайменше з літа 2026 року в межах місії Volia. Вони прибувають на короткі терміни для навчання особового складу та супроводу складної техніки, зокрема винищувачів Mirage 2000 і САУ Caesar. За даними медіа, для забезпечення конфіденційності діяльності цих груп використовується прикриття офіційної місії Gerfaut, розгорнутої в Польщі.

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