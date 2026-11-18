在定于2026年11月19日于柏林举行的“自愿联盟”会议上，法国总统埃马纽埃尔·马克龙将重点关注加强乌克兰的防空能力、制定安全保障措施以及推动欧洲各国全面参与和平谈判。

此次在德国首都举行的会议将是该联盟成立以来第十八次领导人级会议，也是今年以来的第五次。柏林将首次以线下形式主办此次峰会，届时将有30多位国家元首和政府首脑出席。

法方将保护乌克兰领空、平民及关键基础设施列为首要优先事项。巴黎方面强调，乌克兰需要拦截导弹，同时也需要在情报和卫星图像领域进一步开展合作。 峰会期间还将单独审议乌克兰2027年的财政稳定性问题，该议题将基于欧盟委员会的新提案，欧盟领导人预计将于下周就此作出决定。

第二项工作重点是建立停火后可靠的安全法律和政治保障。这一方针包括对乌克兰武装部队的长期支持，以及组建多国部队以保障陆地、空中和海上安全。 峰会与会者还将听取关于这些部队目前在波兰进行演习进展情况的报告。

巴黎的第三个优先事项是确保欧洲全面参与在阿布扎比恢复的和平谈判，这符合11月12日至13日在都柏林达成的协议。 爱丽舍宫强调，欧洲在此过程中并非作为调解人，而是站在乌克兰一边，捍卫能够保障乌克兰及整个欧洲大陆安全的立场。

来源：乌克兰通讯社。

法国当局正式确认其军人身处乌克兰境内，同时强调他们并未参与战斗行动。法国国防部部长代表艾丽斯·吕福就此发表了声明。

此前，法国国际广播电台（RFI）报道称，由一名将军率领的小规模法国军人小组自2026年夏季起，一直在乌克兰执行“Volia”任务。 他们短期赴乌，主要负责培训人员并为复杂装备提供技术支持，特别是“幻影2000”战斗机和“凯撒”自行火炮。 据媒体报道，为确保这些小组行动的保密性，他们以部署在波兰的“Gerfaut”官方任务为掩护。

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